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Голодец помогла упавшей в обморок американке
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Голодец помогла американке, которой стало плохо на форуме в Красноярске 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер правительства России Ольга Голодец пришла на помощь представительнице американской делегации, упавшей в обморок на торжественном открытии форума Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Красноярске, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Инцидент произошел во время торжественной церемонии открытия форума. Голодец и президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин одними из первых пришли на помощь девушке, которая стояла во главе делегации вместе американским флагом во время открытия. Также помощь оказали стоявшие рядом представители других делегаций. Позднее организаторы форума сообщили, что с девушкой все в порядке.
Работа форума продлится до пятницы. Форум FISU — это крупная образовательная конференция, которая проводится Международной федерацией студенческого спорта (FISU) каждые два года. Цели форума — популяризация идей молодежного спорта в разных странах мира, укрепление международного сотрудничества и поддержка студенческих проектов в этой сфере. В этом году на форум зарегистрировались более 170 делегатов и студентов из 50 стран мира.
Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта — в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, в лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, в фигурном катании, во фристайле, хоккее с шайбой и хоккее с мячом, в шорт-треке.
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