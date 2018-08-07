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«Почта России» начнет выдавать посылки без паспортов
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«Известия»: посылки под электронную подпись можно забрать во всех отделениях почты 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: © Донат Сорокин/ТАСС
Жители России смогут отныне получить заказные письма и посылки в почтовых отделениях без паспорта и заполнения извещений, оставив сотрудникам почты лишь свою электронную подпись. Соответствующая услуга заработала во всех регионах страны, пишут во вторник "Известия" со ссылкой на Почту России. Издание уточняет что пилотная версия услуги действовала в 18 регионах.
Получение писем и посылок по электронный подписи предполагает, что оператор вносит в базу паспортные данные и номер телефона клиента. А когда гражданину придет посылка, он получит смс-сообщение с одноразовым кодом. Таким образом, достаточно будет назвать оператору заветные цифры и получить заказ.
Как пояснили газете в пресс-службе Почты России, собственную электронную подпись можно завести как в почтовом отделении, так и заполнив регистрационную форму на сайте ведомства.
Ранее представители почты отмечали, что "электронная подпись позволяет сократить время выдачи отправлений в пять раз". При этом вес и размер заказа значения не имеют.
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