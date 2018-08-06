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Жара вынудила немцев вспомнить войну и Гитлера
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Жара вынудила немцев вспомнить войну и Гитлера 

Lenta.ru 15 часов назад
Фото: Фото: Keystone / Getty Images
Жители Германии стали постоянно находить снаряды времен Второй мировой войны в обмелевших из-за жары реках. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По словам сотрудницы земельного Технического полицейского ведомства Саксонии-Анхальт Грит Меркер, к началу августа боеприпасы были обнаружены в 22 местах.
Засуха повлияла на все реки, но сильнее всего ее последствия заметны в Саксонии на реке Эльба: в некоторых местах уровень воды снизился до рекордных 46 сантиметров. Чаще всего о неразорвавшихся минах, старых гранатах и снарядах сообщают граждане. Пока несчастных случаев, связанных с опасными находками, не зафиксировано.
Власти Саксонии призывают граждан быть бдительными: в феврале 1945 года британская и американская авиация подвергла столицу земли Дрезден массированной бомбардировке, поэтому в земле может оставаться еще множество снарядов.
Ранее стало известно о массовой гибели рыбы в реках Германии, которая произошла из-за снижения уровня кислорода в воде.
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