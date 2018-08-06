Жара вынудила немцев вспомнить войну и Гитлера

Жители Германии стали постоянно находить снаряды времен Второй мировой войны в обмелевших из-за жары реках. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам сотрудницы земельного Технического полицейского ведомства Саксонии-Анхальт Грит Меркер, к началу августа боеприпасы были обнаружены в 22 местах.

Засуха повлияла на все реки, но сильнее всего ее последствия заметны в Саксонии на реке Эльба: в некоторых местах уровень воды снизился до рекордных 46 сантиметров. Чаще всего о неразорвавшихся минах, старых гранатах и снарядах сообщают граждане. Пока несчастных случаев, связанных с опасными находками, не зафиксировано.

Власти Саксонии призывают граждан быть бдительными: в феврале 1945 года британская и американская авиация подвергла столицу земли Дрезден массированной бомбардировке, поэтому в земле может оставаться еще множество снарядов.

Ранее стало известно о массовой гибели рыбы в реках Германии, которая произошла из-за снижения уровня кислорода в воде.