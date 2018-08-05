Ещё
Российский чиновник объяснился за «лысого урода»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский чиновник объяснился за «лысого урода» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: vk.com
Глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов, который вступил в словесную перепалку с местными жителями на торжественной церемонии открытия фонаря, заявил, что СМИ исказили его слова, и он назвал своего оппонента «пьяным уродом», а не «лысым уродом». Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Я сказал ему "пьяный урод", а не "лысый", начнем с этого», — отметил Дубов.
Чиновник также опроверг сообщения о том, что он выражался нецензурно. Кроме того, он подчеркнул, что скандал вокруг его слов был раздут специально, и за этим стоит конфликт интересов.
«Интересы связаны с землей, — сказал Дубов. — У меня не вызывает сомнения, кому это выгодно. Я приблизительно представляю себе бюджет этой кампании». Он не стал называть заказчиков информационной кампании, так как для этого ему нужны доказательства.
5 августа сообщалось, что Дубов торжественно открыл фонарь в селе Холмец, однако после критических замечаний жителей церемония переросла в словесную перепалку. Жительницы села обратили внимание главы района на то, что фонарь освещает фасад здания, а не дорогу, и спросили о возможности перевесить или развернуть его. В ответ они услышали, что это не их ума дело, отмечал «Караван+Я». Родственник одной из женщин заступился за них и уточнил стоимость фонаря, чтобы установить его за свой счет. По словам очевидцев, Дубов обругал предложение словами «Пошел ты… лысый урод». Также он назвал собравшихся «группой агрессивной молодежи» и «подогретой алкоголем гопотой».
В 2016 году Дубов участвовал в церемонии открытия помойки и перерезал красную ленточку. Интернет-пользователи стали иронизировать над ним, предлагая сделать этот день праздничным.
Последние новости
Она встанет в позу бесплатно: как тренер Мадонны развлекается в Москве Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии52
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын известного бизнесмена покончил с собой219
Петросян: гора с плеч свалилась137
Появилось фото гибели авианосца США256
Путин сорвал наступление на Донбасс904
Один из лидеров «русской мафии» попался150
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение