Мать убивших отца сестер сделала заявление

Мать сестер Хачатурян не может попасть в квартиру и забрать вещи дочерей

Мать троих сестер Хачатурян, которых арестовали по подозрению в убийстве отца, Аурелия Дундук рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" , что не может зайти в квартиру и забрать личные вещи детей.

"У меня есть право зайти в квартиру, так как я в ней прописана. Однако, не могу этого сделать. Я хотела забрать вещи девочек, потому что они уже неделю находятся в том, в чем их забрали. На просьбу мне ответили: "Созвонитесь со следователем, а потом забирайте". Весь год я тоже плохо себя чувствовала. Созванивалась с ними и в соцсетях старалась узнать, как у них дела. Надеюсь, что суд их оправдает и даст меньший срок наказания", — поделилась Дундук.

Также мать сестер добавила, что отец девочек регулярно им угрожал, а Аурелии запретил видеться с детьми и прогонял, когда она приезжала.

"Девочки всегда мне говорили правду и признавались в том, какие ужасы он творил. Он угрожал мне пистолетом и выгнал из дома, потому что ему не нравилось мое поведение. Мой сын однажды рассказал своей бабушке, что не простит отца из-за издевательств надо мной", — подчеркнула мать сестер Хачатурян.

Ранее вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе, девушки — Мария, Ангелина и Крестина убили своего 57-летнего отца. На допросе они сразу же признали свою вину и рассказали, что решились на убийство, потому что отец издевался над ними.

Родственники семьи показали квартиру погибшего и настаивают на том, что Михаил Хачатурян был набожным человеком и не мог принуждать дочерей к насилию.

В свою очередь, следствие считает, убийство было спланировано заранее. Эту сторону поддерживает и брат девочек. Он рассказал, что видел переписку, где сестры писали своему другу, что больше не могут терпеть своего отца и собираются либо сбежать, либо его убить.

В настоящее время сестрам Хачатурян грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Они находятся под стражей до 28 сентября.