Женщинам предлагают потерпеть с абортом

Совете Федерации пообещали инициировать уголовные дела против медиков в Приморье, Якутии и на Рязанщине , запретивших аборты, пусть и на время, всего на пару недель. А вот движение «Сорок сороков», наоборот, сочло этих врачей «настоящими русскими мужиками», спасающими свои регионы от вымирания. Годится ли вообще такая мера, как запрет, для защиты здоровья женщин? Помогает ли она в смысле демографии?

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников , который много лет ранее возглавлял думский комитет по здравоохранению, раскритиковал администрацию тех абортариев, которые по несколько дней или недель отказывают женщинам в праве на прерывание беременности. Подобные действия сенатор назвал преступлением.

«Это противозаконная акция, если есть конкретные случаи, я тут же подам в прокуратуру для возбуждения уголовного дела против этих людей. Это нарушение Конституции и конкретных законов (согласно закону, аборт разрешается делать в России до 12 недель беременности, после этого срока операция грозит серьезными осложнениями). Мракобесие нарастает в стране. Очень жалко, когда даже врачи становятся мракобесами во главе с администрацией», — сказал Калашников газете ВЗГЛЯД.

Отметим, однако, что право на аборт прямо в Конституции не упоминается. Сенатор, очевидно, имел в виду, что государство обязано охранять здоровье граждан и в этом смысле обязано предоставлять женщине право на прерывание беременности.

А вот координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин в разговоре с телеканалом Царьград поприветствовал решение провинциальных медицинских руководителей воздержаться от абортов. Кормухин сравнил их с «настоящими русскими мужиками», которые «поняли, что если мы не начнем рожать, то будущего у нашей страны нет, и у этих регионов, в частности, которые вымирают».

В свою очередь ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов пояснил, что во время так называемых «дней тишины» можно еще раз подумать о принятии решения делать аборт или нет.

«Действительно, на территории Приморского края проводили такую акцию», — сообщил Шуматов газете ВЗГЛЯД, добавив, что пока рано судить о том, каковы могут быть ее результаты и как это она в целом повлияла на здоровье женщин.

В Приморском крае запрет на аборты продлился с 31 июля по 3 августа. Регион участвовал в акции пятый раз подряд. В частности, на запрет абортов пошли во Владивостоке в женской консультации роддома № 3. Как поясняла главврач роддома Светлана Сагайдачная , участие в проекте такого масштаба — это один из возможных способов «максимально громко прокричать» о серьезности проблемы прерывания беременности.

«Вводя временный запрет на выполнение абортов, мы подчеркиваем необходимость бережного отношения к своему здоровью, напоминаем о той ответственности, которую должны нести мужчина и женщина за свои решения и поступки. «Дни тишины» — это дни не ограничения, а переосмысления, и в этом их главная ценность», — уверена Сагайдачная.

Акция по отмене абортов «Подари мне жизнь!» прошла в нескольких регионах. В ней участвовали минздравы и администрации, а некоторые роддома даже объявили временный мораторий на аборты, хотя «Дни тишины» этого напрямую не требуют.

Акцию горячо поддержали в Якутском минздраве , причем впервые решили ввести запрет на аборты в новом местном перинатальном центре. Там пояснили, что проведенная ранее просветительская кампания в рамках акции «Подари мне жизнь!» не принесла «желаемого результата, особого снижения числа абортов в регионе не наблюдается». По аналогичному пути пошла и Рязанская область, где в больницах, по распоряжению регионального минздрава, аборты не проводились с 9 по 15 июля.

Акцию «Подари мне жизнь!» в течение нескольких лет проводит Фонд социально-культурных инициатив. Его возглавляет супруга премьер-министра Дмитрия Медведева Светлана. «Но про „дни тишины“ мы рекомендаций не давали. У нас акция по борьбе с абортами, но мы их не запрещаем», — сообщили в фонде.

Там отмечали, что «ежегодно в рамках акции проводятся конкурсы, фотовыставки, распространяются плакаты и брошюры, проводятся круглые столы с участием медиков, юристов, психологов, журналистов, представителей религиозных и общественных организаций».

В Минздраве, передает РИА «Новости» , сообщили, что направляли в регионы письма с просьбой поддержать акцию, но подчеркнули, что «акция носит просветительский характер, никаких указаний на увеличение продолжительности так называемых дней тишины не было».

Как пояснила главный акушер-гинеколог Минздрава Лейла Адамян, «дни тишины» проводятся с 2011 года после внесения поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ» (регламентирует порядок проведения абортов). И никакого отношения этот процесс к акции в роддомах не имеет. Женщинам в зависимости от срока беременности предлагается подождать от двух до семи дней.

«В течение этого времени человека смотрит гинеколог, на УЗИ показывают плод, дают послушать его сердцебиение, работают психологи», — рассказала Адамян.

Как отмечалось в прогнозе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН , к середине века население России уменьшится до 132,7 млн человек. По прогнозам других западных демографов, что население России к 2050 году упадет до 119 млн человек, если не произойдет всплеска рождаемости или значительного притока мигрантов.

Еще весной прошлого года в Госдуме вновь обсуждалась идея полного запрета абортов. Депутаты обсуждали идею запрета с подачи представителя РПЦ , наместника Новоиерусалимского монастыря архимандрита Феофилакта (Безукладникова), заявившего:

«Аборт должен быть признан убийством. На этот закон все-таки надо обратить внимание, и он должен быть принят».

Тем временем, по статистике Минздрава, в стране отмечено снижение числа абортов в прошлом году на 8,8% по сравнению с 2016 годом. Общее число абортов в прошлом году составило 627,1 тыс. по сравнению с 688,1 тыс. в 2016 году. При этом среди тех, кто забеременел впервые, зафиксировано 45,8 тыс. абортов (7,3% от общего числа).

Напомним, что в СССР в 1936 году, в связи со сложной демографической ситуацией, операции по искусственному прерыванию беременности были полностью запрещены. Власти надеялись таким образом увеличить численность населения, но в стране сразу начались подпольные и криминальные аборты. Возник целый сектор теневой экономики. Множество женщин становились бесплодными, потому что операции делались в жутких условиях и непрофессионалами. В случае осложнений женщины боялись обращаться к врачам. В итоге запрет способствовал не увеличению, а сокращению рождаемости. С 1955 года аборты были снова разрешены.