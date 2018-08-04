Женщинам предлагают потерпеть с абортом 

В Совете Федерации пообещали инициировать уголовные дела против медиков в Приморье, Якутии и на Рязанщине, запретивших аборты, пусть и на время, всего на пару недель. А вот движение «Сорок сороков», наоборот, сочло этих врачей «настоящими русскими мужиками», спасающими свои регионы от вымирания. Годится ли вообще такая мера, как запрет, для защиты здоровья женщин? Помогает ли она в смысле демографии?
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, который много лет ранее возглавлял думский комитет по здравоохранению, раскритиковал администрацию тех абортариев, которые по несколько дней или недель отказывают женщинам в праве на прерывание беременности. Подобные действия сенатор назвал преступлением.
«Это противозаконная акция, если есть конкретные случаи, я тут же подам в прокуратуру для возбуждения уголовного дела против этих людей. Это нарушение Конституции и конкретных законов (согласно закону, аборт разрешается делать в России до 12 недель беременности, после этого срока операция грозит серьезными осложнениями). Мракобесие нарастает в стране. Очень жалко, когда даже врачи становятся мракобесами во главе с администрацией», — сказал Калашников газете ВЗГЛЯД.
Отметим, однако, что право на аборт прямо в Конституции не упоминается. Сенатор, очевидно, имел в виду, что государство обязано охранять здоровье граждан и в этом смысле обязано предоставлять женщине право на прерывание беременности.
А вот координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин в разговоре с телеканалом Царьград поприветствовал решение провинциальных медицинских руководителей воздержаться от абортов. Кормухин сравнил их с «настоящими русскими мужиками», которые «поняли, что если мы не начнем рожать, то будущего у нашей страны нет, и у этих регионов, в частности, которые вымирают».
В свою очередь ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов пояснил, что во время так называемых «дней тишины» можно еще раз подумать о принятии решения делать аборт или нет.
«Действительно, на территории Приморского края проводили такую акцию», — сообщил Шуматов газете ВЗГЛЯД, добавив, что пока рано судить о том, каковы могут быть ее результаты и как это она в целом повлияла на здоровье женщин.
В Приморском крае запрет на аборты продлился с 31 июля по 3 августа. Регион участвовал в акции пятый раз подряд. В частности, на запрет абортов пошли во Владивостоке в женской консультации роддома № 3. Как поясняла главврач роддома Светлана Сагайдачная, участие в проекте такого масштаба — это один из возможных способов «максимально громко прокричать» о серьезности проблемы прерывания беременности.
«Вводя временный запрет на выполнение абортов, мы подчеркиваем необходимость бережного отношения к своему здоровью, напоминаем о той ответственности, которую должны нести мужчина и женщина за свои решения и поступки. «Дни тишины» — это дни не ограничения, а переосмысления, и в этом их главная ценность», — уверена Сагайдачная.
Акция по отмене абортов «Подари мне жизнь!» прошла в нескольких регионах. В ней участвовали минздравы и администрации, а некоторые роддома даже объявили временный мораторий на аборты, хотя «Дни тишины» этого напрямую не требуют.
Акцию горячо поддержали в Якутском минздраве, причем впервые решили ввести запрет на аборты в новом местном перинатальном центре. Там пояснили, что проведенная ранее просветительская кампания в рамках акции «Подари мне жизнь!» не принесла «желаемого результата, особого снижения числа абортов в регионе не наблюдается». По аналогичному пути пошла и Рязанская область, где в больницах, по распоряжению регионального минздрава, аборты не проводились с 9 по 15 июля.
Акцию «Подари мне жизнь!» в течение нескольких лет проводит Фонд социально-культурных инициатив. Его возглавляет супруга премьер-министра Дмитрия Медведева Светлана. «Но про „дни тишины“ мы рекомендаций не давали. У нас акция по борьбе с абортами, но мы их не запрещаем», — сообщили в фонде.
Там отмечали, что «ежегодно в рамках акции проводятся конкурсы, фотовыставки, распространяются плакаты и брошюры, проводятся круглые столы с участием медиков, юристов, психологов, журналистов, представителей религиозных и общественных организаций».
В Минздраве, передает РИА «Новости», сообщили, что направляли в регионы письма с просьбой поддержать акцию, но подчеркнули, что «акция носит просветительский характер, никаких указаний на увеличение продолжительности так называемых дней тишины не было».
Как пояснила главный акушер-гинеколог Минздрава Лейла Адамян, «дни тишины» проводятся с 2011 года после внесения поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ» (регламентирует порядок проведения абортов). И никакого отношения этот процесс к акции в роддомах не имеет. Женщинам в зависимости от срока беременности предлагается подождать от двух до семи дней.
«В течение этого времени человека смотрит гинеколог, на УЗИ показывают плод, дают послушать его сердцебиение, работают психологи», — рассказала Адамян.
Как отмечалось в прогнозе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, к середине века население России уменьшится до 132,7 млн человек. По прогнозам других западных демографов, что население России к 2050 году упадет до 119 млн человек, если не произойдет всплеска рождаемости или значительного притока мигрантов.
Еще весной прошлого года в Госдуме вновь обсуждалась идея полного запрета абортов. Депутаты обсуждали идею запрета с подачи представителя РПЦ, наместника Новоиерусалимского монастыря архимандрита Феофилакта (Безукладникова), заявившего:
«Аборт должен быть признан убийством. На этот закон все-таки надо обратить внимание, и он должен быть принят».
Тем временем, по статистике Минздрава, в стране отмечено снижение числа абортов в прошлом году на 8,8% по сравнению с 2016 годом. Общее число абортов в прошлом году составило 627,1 тыс. по сравнению с 688,1 тыс. в 2016 году. При этом среди тех, кто забеременел впервые, зафиксировано 45,8 тыс. абортов (7,3% от общего числа).
Напомним, что в СССР в 1936 году, в связи со сложной демографической ситуацией, операции по искусственному прерыванию беременности были полностью запрещены. Власти надеялись таким образом увеличить численность населения, но в стране сразу начались подпольные и криминальные аборты. Возник целый сектор теневой экономики. Множество женщин становились бесплодными, потому что операции делались в жутких условиях и непрофессионалами. В случае осложнений женщины боялись обращаться к врачам. В итоге запрет способствовал не увеличению, а сокращению рождаемости. С 1955 года аборты были снова разрешены.
Зарубежный опыт тоже указывает: запрет не приводит к росту рождаемости. Например, в Польше аборты по сути запрещены с начала 90-х, однако там один из самых низких в Европе показателей рождаемости.