Москвичей приготовили к температурному «аду»

Москвичей предупредили о 32-градусной жаре на выходные

МЧС предупредило о сильной жаре в Москве в субботу — днем столбики термометров поднимутся выше 30-градусной отметки.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 4 августа в городе Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30.32 градуса», — говорится в сообщении ведомства.

По данным центра погоды «Фобос», в субботу в столичном регионе возможны грозы и порывистый ветер.

Жаркая погода сохранится, по прогнозам, до понедельника.

Спасатели рекомендуют в жару пить больше воды, носить светлую одежду и головной убор.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в своем прогнозе обещал, что в августе на большей части европейской территории России температура воздуха будет выше нормы.