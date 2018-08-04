Москвичей приготовили к температурному «аду»

МЧС предупредило о сильной жаре в Москве в субботу — днем столбики термометров поднимутся выше 30-градусной отметки.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 4 августа в городе Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30.32 градуса», — говорится в сообщении ведомства.
По данным центра погоды «Фобос», в субботу в столичном регионе возможны грозы и порывистый ветер.
Жаркая погода сохранится, по прогнозам, до понедельника.
Спасатели рекомендуют в жару пить больше воды, носить светлую одежду и головной убор.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в своем прогнозе обещал, что в августе на большей части европейской территории России температура воздуха будет выше нормы.
«По всем расчетам август обещает быть теплым и комфортным», а осадков будет значительно меньше, чем в июле, сообщил специалист.