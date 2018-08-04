Одни актеры, другие — педофилы

Конспирологические теории всегда занимали умы людей, однако с распространением интернета ситуация усугубилась. Мистификаторы начали использовать YouTube, чтобы искать единомышленников и обвинять власти во всех смертных грехах. Чаще всего приверженцы заговоров ищут подвох в крупных трагедиях и мучают родных жертв массовых расстрелов, но на этот раз под раздачу попали голливудские знаменитости. О самых абсурдных теориях заговора — в материале «Ленты.ру»

Актеры стали педофилами

YouTube многократно обещал выработать инструменты, которые бы предотвращали вирусное распространение роликов, в которых анонимы выкладывают невероятные теории о трагедиях или о жизни знаменитостей. Ситуацией воспользовались последователи анонима под ником Q, который прославился еще в октябре 2017 года. Тогда он создал тред «Затишье перед бурей» на популярном имиджборде 4chan и представился сотрудником администрации Дональда Трампа с высоким уровнем доступа к секретной информации. Q утверждал, что знает правду обо всех «подковерных» играх в правительстве США , а также о тайном сообществе педофилов среди голливудских знаменитостей — идеологических противников Трампа.

Сторонники этих теорий объединились в группу QAnon и постепенно перекочевали с имиджбордов на другие популярные платформы, включая YouTube. Там они выкладывают ролики, в которых по очереди обвиняют прославленных актеров в педофилии, подкрепляя свои истории фактами, не имеющими ничего общего с реальностью.

This is what happens when you search for Cemex, a Mexican cement company, on Youtube.



Qanon people have decided this company, which is an $18 billion business, is really just a child sex trafficking operation. If you went to YouTube, you'd believe it. pic.twitter.com/ofl7XEs3BH— Ben Collins (@oneunderscore__) 30 July 2018

Первый серьезный удар пришелся на актера Тома Хэнкса и режиссера Стивена Спилберга — оба они неоднократно выступали против политики президента США, поэтому стали мишенями QAnon. Адепты сообщества заполонили хостинг абсурдными роликами, в которых называли Хэнкса и Спилберга педофилами.

Подобные видео выводились на первых строчках поисковой выдачи, если пользователь просто вводил имя знаменитости. Например, если юзеры хотели найти записи с Хэнксом, они сначала видели интервью его несовершеннолетних «жертв», которых якобы растлил актер. Кроме того, в пятерке самых популярных были ролики о секс-рабах голливудской звезды. Со Стивеном Спилбергом произошла практически аналогичная история: три из пяти первых видео в выдаче обвиняли известного режиссера в педофилии.

В списки «недоброжелателей» сообщества QAnon также попал мексиканский производитель цемента Cemex. Компания ранее жестко критиковала планы Трампа по постройке стены на границе США с Мексикой , благодаря чему навлекла гнев мистификаторов. В результате YouTube стал считать Cemex работорговцами и основателями педофильского лобби. По крайней мере, именно такие ролики выводились при вводе названия компании в поисковой строке.

Вскоре после обнаружения новых теорий заговора представители YouTube выступили с заявлением. Они отметили, что борьба с дезинформацией на платформе идет, однако работа над новыми инструментами защиты до сих пор «находится на ранней стадии».

Спустя несколько часов после заявления видео о педофилии и секс-рабах пропали из списка самых популярных запросов про Тома Хэнкса и Стивена Спилберга, однако ролики так никто и не удалил.

Жизнь и смерть в прямом эфире

Большинство теорий заговора на YouTube связаны с темой запрета стрелкового оружия в США. Эта проблема поднимается практически после каждого громкого случая насилия с применением пистолетов или винтовок. Один из громких прецедентов произошел в августе 2015 года в штате Вирджиния, когда американскую журналистку Элисон Паркер и ее оператора Адама Уорда застрелил их бывший коллега Вестер Ли Фланаган.

Сотрудников Virginia TV расстреляли в прямом эфире ежедневного утреннего шоу. Репортеры общались с представителем местной торговой палаты, когда раздался внезапный звук стрельбы и послышались крики. Камера упала на землю, а продюсеры шоу моментально отключили трансляцию, передав слово шокированным журналистам в студии. Вскоре стало известно, что Паркер и Уорд погибли на месте, а Фланаган через несколько часов совершил самоубийство. Правда, до этого он выложил в интернет запись нападения с камеры от первого лица. В живых остался только сотрудник торговой палаты, которого спасли в больнице.

Американские политики воспользовались случаем, чтобы в очередной раз подтолкнуть Конгресс в сторону ужесточения контроля за оружием в стране. Хиллари Клинтон призвала людей остановить вооруженное насилие. Ее поддержал и тогдашний пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест . «Несмотря на то, что нет никакого законодательства, которое остановит насилие, есть некоторые здравые вещи, которые может сделать только Конгресс, что, как мы знаем, окажет ощутимое влияние на сокращение насилия в этой стране», — заявил Эрнест. Не остался в стороне и отец застреленной корреспондентки Энди Паркер. Он публично пообещал добиваться ужесточения законов об оружии, чтобы жизнь его дочки «оборвалась не напрасно». Мужчина также создал фонд, чтобы почтить память Элисон.

Heartbroken and angry. We must act to stop gun violence, and we cannot wait any longer. Praying for the victims' families in Virginia. -H— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 26 August 2015

Активность чиновников породила вокруг этой темы целый ворох теорий. Многие американцы посчитали, что убийство в прямом эфире — театральная постановка, а все ее актеры продолжают жить своей жизнью.

Незадолго до трагедии отец погибшей Энди публиковал старые ролики, в которых он показывал кадры из своей актерской карьеры в молодости. Увидев эти записи, незнакомцы в комментариях сразу предположили, что правительство наняло Энди на роль скорбящего отца. «Это было похоже на рой саранчи», — описывал Паркер ситуацию с огромным количеством негативных высказываний.

Преследования конспирологов не прекратились даже спустя два года после смерти журналистки. Ее мать, Барбара, случайно наткнулась на ролик, в котором некто подробно доказывал, что семья погибшей — просто мошенники. Видео появлялось на втором месте в поисковой выдаче Google при попытке найти сайт фонда Паркеров. Однако на этом мистификаторы не остановились. Беглый поиск по имени отца на YouTube выявил существование огромного количества роликов, где приверженцы теории заговора анализировали фотографии с места преступления. Они задавались вопросом, почему рядом с телом убитой журналистки не было крови. Другие утверждали, что Элисон все еще жива: якобы она сделала пластическую операцию и переехала в Израиль

Актеры из Лас-Вегаса

В очередной раз адепты теории заговора проснулись после массовой стрельбы в Лас-Вегасе, признанной самой кровавой в новейшей истории США. 1 октября 2017 года Стивен Пэддок из отеля открыл огонь по участникам музыкального фестиваля: он убил 59 человек и ранил еще более 500, а затем совершил суицид. Весь арсенал Пэддока был приобретен абсолютно легально, о чем впоследствии не забывали отмечать американские чиновники.

Несмотря на всеобщую скорбь, уже через несколько дней YouTube заполонили ролики, авторы которых ставили под сомнение подлинность массовой стрельбы. При вводе названия штата «Лас-Вегас» в поисковую строку сервис выдавал множество конспирологических записей, которые быстро набирали сотни тысяч просмотров. Причем в выдаче подобные видео находились гораздо выше остальных. Более того, алгоритмы YouTube предлагали зрителям ознакомиться и с другими роликами мистификаторов, если те уже посмотрели хотя бы один.

В самых популярных записях конспирологи уверяли, что бойня в Лас-Вегасе — массовая постановка, в которой приняли участие лишь профессиональные актеры. Больше остальных досталось бывшему учителю Майку Кронку, который пытался спасти раненого друга от смерти во время перестрелки. Кронк дал несколько интервью местным телеканалам, после чего на него обрушилась волна негатива. Мистификаторы были уверены, что он исполнял роль героя. Изначально их гнев выливался на страницах мужчины в соцсетях: адепты теории заговора регулярно спрашивали Кронка в Facebook, сколько ему заплатили за актерскую игру и чувствует ли он себя частью инсценировки. Затем все обвинения публиковались на YouTube, а ролики собирали сотни тысяч просмотров. «Я не хочу видеть негативные вещи, связанные с моим именем, но как мы это можем остановить», — задавался вопросом 48-летний мужчина.

О проблеме высказались и другие жители США, чьи семьи пострадали в результате трагедии. Стивен Мелансон, который едва не потерял в бойне жену и ребенка, опроверг все конспирологические теории. «Вид моей жены, которая сражается за свою жизнь с огнестрельной раной в груди, а также моей подстреленной дочери — довольно убедительные доказательства того, что это произошло», — заявил Мелансон.

Он также попросил YouTube удалить все ролики, содержащие ложные сведения о трагедии. Однако представители видеохостинга отказались это делать. В разговоре с The Guardian они отметили, что подобные видео не нарушают стандарты YouTube. Тем не менее позднее сотрудники сервиса пообещали изменить алгоритмы поисковой выдачи, чтобы дезинформация находилась ниже достоверных фактов.

В тренде

В начале 2017 года США потрясла очередная трагедия, связанная с использованием стрелкового оружия. 14 февраля бывший ученик флоридской школы Николас Круз (Nicolas Cruz) пришел в класс и во время уроков расстрелял подростков. В тот день погибли 17 человек, а еще 14 детей получили огнестрельные ранения.

17-летний Дэвид Хогг, переживший стрельбу в школе, стал главным активистом в борьбе против распространения оружия. Он неоднократно выступал перед публикой за запрет свободной продажи пистолетов и винтовок. Кроме того, Хогг запустил кампанию #NeverAgain и организовал общенациональную акцию «Марш за наши жизни», в которой приняли участие жители 800 городов мира. Однако такая активная позиция в очередной раз вызвала недоверие у адептов теории заговора.

Вскоре после происшествия на YouTube появился ролик, авторы которого убеждали зрителей, что выживший школьник — «кризисный» актер, которого нанимает правительство после серьезных инцидентов. Создатели видео приводили в доказательства фрагменты старого телевизионного интервью с Хоггом о другом происшествии, где подросток также выступал в роли жертвы.

Ролик быстро набрал вирусную популярность и миллионы просмотров: алгоритмы YouTube поместили запись на первое место в разделе «В тренде». После этого родственники школьника начали получать угрозы в социальных сетях. Более того, анонимные злоумышленники позвонили местному шерифу и рассказали о заложнице в доме Хогга.

Возмущенные семьи пострадавших и обычные пользователи потребовали от YouTube удалить дезинформирующее видео, которое продержалось на лидирующих позициях рейтинга несколько часов. Как рассказали представители сервиса, всему виной стали защитные алгоритмы видеохостинга. Система неправильно классифицировала ролик мистификаторов, потому что в нем содержались кадры из «авторитетного источника» новостей. Тем не менее сотрудники YouTube согласились удалить видео заговорщиков.

YouTube не дремлет

Спустя месяц после школьной трагедии представители YouTube решили усилить борьбу с фейковыми новостями и теориями заговора. Чтобы остановить распространение дезинформации, разработчики сервиса пообещали ввести новый инструмент, который будет снабжать ролики мистификаторов ссылками на статьи по теме в «Википедии». При переходе на сайт энциклопедии пользователи смогут найти факты, которые противоречат озвученной в видео теории.

«Наша цель — начать со списка конспирологических теорий, которые вызывают активные дискуссии в интернете», — заявила генеральный директор YouTube Сьюзен Войжитски в марте. Она пообещала, что новые функции появятся на хостинге в ближайшие месяцы.

Кроме того, YouTube выделил 25 миллионов долларов на борьбу с фейковыми новостями. Часть денег — на создание рабочей группы из журналистов и других медиаэкспертов, которые будут решать актуальные проблемы с теориями заговора и дезинформацией на хостинге.