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Тест: Правда или выдумка про десантников?
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Тест: Правда или выдумка про десантников? 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Второго августа российские десантники отметили свой праздник. В День ВДВ они, как положено, купались в фонтанах и соблюдали другие свои традиции. Вы знаете, какие ритуалы есть у десантников? Проверьте, что вам известно об этом.
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