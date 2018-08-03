Тест: Правда или выдумка про десантников?

Второго августа российские десантники отметили свой праздник. В День ВДВ они, как положено, купались в фонтанах и соблюдали другие свои традиции. Вы знаете, какие ритуалы есть у десантников? Проверьте, что вам известно об этом.