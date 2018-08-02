Умер Юрий Мартынов

Российский актер Юрий Мартынов скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Государственного театра киноактера.

Причина его смерти не уточняется.

Директора театра Сурен Шаумян отметил, что Мартынов создавал потрясающие образы в кино, используя «природные данные и артистистический темперамент вкупе с силой характера».

Заслуженный артист России Юрий Мартынов окончил ВГИК в 1958 году.

Он прослужил в театре киноактера более 50 лет. Среди его киноработ — роли в фильмах «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Вечный зов», «Дело было в Пенькове», «Гусарская баллада», «Барышня-крестьянка» и многих других.