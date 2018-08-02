Врачей призовут к жесткому ответу за халатность

В СК призвали законодательно квалифицировать врачебную ошибку

Участники заседания Координационного совета Следственного комитета по вопросам оказания медпомощи детям в Донбассе и Сирии призвали определить законодательно валификацию врачебной ошибки и халатности.

По их словам, были случаи, когда медицинские работники безосновательно откладывали оказание экстренной помощи нуждающимся детям.

Выслушав участников заседания глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и президент Союза медицинского общества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль поддержали идею о законодательной квалификации врачебной ошибки.

Предполагается, что одной из мер борьбы станет лишение медика возможности продолжать профессиональную практику. Участники также отметили необходимость определить пути получения пострадавшими справедливой материальной компенсации.

С точки зрения Рошаля, принимать решение об исключении врача из профессии должно медицинское сообщество. В случае, когда преступная халатность будет доказана, его должны привлекать к уголовной ответственности — вплоть до лишения свободы.