Ещё
Врачей призовут к жесткому ответу за халатность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В СК призвали законодательно квалифицировать врачебную ошибку 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Участники заседания Координационного совета Следственного комитета по вопросам оказания медпомощи детям в Донбассе и Сирии призвали определить законодательно валификацию врачебной ошибки и халатности.
По их словам, были случаи, когда медицинские работники безосновательно откладывали оказание экстренной помощи нуждающимся детям.
Выслушав участников заседания глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и президент Союза медицинского общества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль поддержали идею о законодательной квалификации врачебной ошибки.
Предполагается, что одной из мер борьбы станет лишение медика возможности продолжать профессиональную практику. Участники также отметили необходимость определить пути получения пострадавшими справедливой материальной компенсации.
С точки зрения Рошаля, принимать решение об исключении врача из профессии должно медицинское сообщество. В случае, когда преступная халатность будет доказана, его должны привлекать к уголовной ответственности — вплоть до лишения свободы.
Парламентская газета: последние новости
Россияне смогут легально продавать грибы и ягоды Умер актёр Сергей Шеховцов Самовольные постройки снесут по решению суда
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью603
Лукашенко впервые высказался об инсульте52
Борисову избил известный российский певец77
Захарова сделала неожиданное признание201
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ97
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение