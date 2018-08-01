Должны ли смертельно больные получать «сексуальное обслуживание»

Является ли организация сексуальной услуги для смертельно больного сводничеством? Имеет ли инвалид право на секс — и как его ему обеспечить? Крайне бурная дискуссия разразилась в социальных сетях по этом поводу, а спровоцировало ее неожиданное признание представителя фонда помощи умирающим.

Учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер во время лекции о паллиативной помощи в России рассказала историю из своей работы в хосписе, когда к умирающему пациенту по его просьбе вызвали женщину для удовлетворения сексуального желания. Видеозапись выступления опубликована на YouTube-канале TEDx Talks.

«Вы только тогда сможете правильно расставить приоритеты, когда точно знаете дедлайн. В хосписе, там, где медицина присоединяется к человеку, открывается возможность быть честным с собой и родственниками — и честно сказать, чего тебе хочется. Некоторым хочется селедки, покурить. Недавно парень с рассеянным склерозом захотел женщину. Нет ничего невозможного для руководителя учреждения, если пациент хочет. Прекрасная женщина, еще не раз к нам придет, я уверена», — рассказала Федермессер.

Воинствующие феминистки

Последние два предложения благотворителя можно счесть за шутку, если с самого начала слушать выступление Федермессер. На протяжении всего выступления она пытается снизить накал и пафос, окружающий тему смерти, чтобы зрители воспринимали весь спектр эмоций, связанный с безнадежно больными людьми, видели и хорошие моменты, а не рыдали на протяжении всего выступления оратора.

Именно на этих двух последних предложениях спустя несколько месяцев после обнародования записи акцентировала внимание колумнист журнала Cosmopolitan Наталья Абаканович, которая в своей статье обвинила Федермессер едва ли не в сводничестве. По мнению Абаканович, проститутки практически не работают добровольно, это самые беззащитные и униженные люди. Абаканович считает, что представительницы первой древнейшей, в отличие от нормальных женщин, не имеют права на справедливый суд. По ее мнению, любое оскорбление или насилие в их адрес не будет восприниматься таковым, а нанести моральный вред может даже смертельно больной мужчина.

«С ней можно сделать то, на что она согласна за деньги, а можно и большее — она ведь шлюха, ей не может быть больно, страшно, противно», — пишет колумнистка, уточнив, что покупать чужое тело нельзя, а секс может быть только по обоюдному согласию.

Фактически она обвиняет Федермессер в том, что та якобы потакает мужчине, пусть и находящемуся на пороге смерти, и нарушает закон.

«Вот конкретно сейчас в России бесправные проститутки, сидящие на наркотиках и без документов — это какое-то совсем уж дикое исключение. Те, кто занимаются этим не от хорошей жизни, конечно, есть. Но в основном этим занимаются по собственной воле с самой разной мотивацией. Ничего хорошего для женщин там нет. Очень сомневаюсь, что, если бы речь шла о платных услугах, Нюта пошла бы нанимать замученных и бесправных», — заявила собеседница газеты ВЗГЛЯД, знакомая с нравами в современной секс-индустрии.

В ответ на критику Федермессер сообщила, что женщина за секс с пациентом денег не брала, а мужчине необходимо чувствовать себя мужчиной, даже когда он находится в хосписе. Ее слова цитирует издание Woman.

Общественный скандал

Оговоримся сразу, что не идет спор о легализации проституции, поддержке этого явления. По российскому законодательству проституция наказуема, не говоря уж о сводничестве. Этот факт не оспаривается ни одной стороной, поэтому вопрос «сводничества» выносится за рамки, оставляя лишь морально-этическую сторону проблемы. Может ли хоспис закрывать сексуальную потребность умирающего человека? Что делать, если у смертельно больного нет сексуального партнера или любимого человека — а сексуальная потребность имеется?

Нюта Федермессер на этот вопрос отвечает прямо, но не вдаваясь в детали: необходимо найти способ и выполнить последнюю волю каждого пациента в хосписе. При этом она не называет вышеуказанный случай проституцией.

Юрист региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» Елена Митюшкина считает, что это сложное явление, о котором надо говорить:

«Я поднимала этот вопрос на нашей встрече с представителями департамента соцзащиты города Москвы в психоневрологическом интернате (ПНИ) год назад. Выяснилось, что никто ничего не знает. И на круглом столе по ПНИ в Совфеде об этом говорила. Тема замалчивается. А я постоянно про это слушаю от людей в ПНИ… Страдают люди очень. Надо изучать. Но решать не путем проституции. Общество и так развращено до предела. А наличие болезни — это не повод для потакания безнравственности. Последние желания уходящих, на мой взгляд — это о душе, а не о теле…»

Организатор движения «STOP ПНИ» Мария Сиснева в Facebook прокомментировала случай, описанный Федермессер, и уточнила, что «никто не знает, что там происходило за закрытой дверью».

«Но могу сказать, что ни один человек не может предсказать, как он поведет себя перед лицом смерти или тяжелой болезни. Осуждение тут неуместно. А бедные инвалиды! Чего я только ни наслушалась! «Инвалиды-насильники эксплуатируют несчастных женщин». И почему-то все инвалиды обязательно мужчины, а секс-суррогаты-женщины. Словно женщины-инвалиды вообще лишены сексуальных потребностей. Вообще откуда у нас взялось столько женщин, ненавидящих мужчин в любых их проявлениях?» — считает Сиснева.

Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская признает, что спрос создает предложение, и всегда будут желающие купить секс-услугу. По ее мнению, оказывать сексуальное обучение — норма, а решать свои сексуальные проблемы за счет других — нельзя, отметила эксперт в комментарии в Facebook:

«Вокруг этой сферы сформирован бизнес, включающий в себя трафик, насилие, совращение несовершеннолетних и т. п. Говорить об осознанном выборе двух взрослых людей практически невозможно. Потому что для этого надо сначала посадить эту девушку и выяснить — когда и при каких обстоятельствах она вошла в этот «бизнес», будь у нее другие обстоятельства жизни и альтернатива сделала бы она этот выбор или нет? Хочет ли она, в конце концов, этого конкретного человека? Это чудовищная «услуга», рынок, возникший исключительно из-за желания и возможности одних людей покупать других и, по сути, растождествляющий человека с собственным телом и желаниями. И до стадии, когда это осознанный свободный выбор — если даже такое когда-то из бывшей проституции вырастет — еще очень далеко. Для начала надо полностью побороть нынешнюю схему работы проституции».

Равные права в сексуальной сфере для всех

«Поскольку инвалиды были выкинуты за борт, то были лишены доступа к нормальному сексуальному развитию, — поясняет Сиснева. — В западных странах, в числе прочих, встал вопрос о сексуальном обучении инвалидов. Потому что человеческий секс — это социальное и культурное явление. Люди с ментальными нарушениями имеют трудности со спонтанным усвоением опыта и контролем своих импульсов. Им тоже нужна помощь. Людям с тяжелыми сексуальными неврозами в определенный момент может понадобиться помощь секс-ассистента. Это не хорошо и не плохо. Это поле проблематизации».

Эксперт напомнила, что Россия ратифицировала Международную конвенцию о правах инвалидов. И одна из статей этой конвенции постулирует обеспечение инвалидам условий для равных с другими возможностей в сексуальной и репродуктивной сферах.

«У нас был мальчик в отделении, которого медбрат научил (спасибо ему большое) мастурбировать в туалете. Потому что до этого он это делал публично, и его за это отправляли регулярно в психбольницу, — пишет организатор движения «STOP ПНИ». — Под сексуальным обслуживанием инвалидов подразумевается множество аспектов. Например, сексуальное обучение. Ничего зазорного в этом нет. В большинстве случаев контакты с секс-суррогатами (специально обученными медицинскими работниками — прим. ВЗГЛЯД) не заканчиваются проникновением. Они там не для этого. И да, я специально изучала эту тему, потому что в настоящий момент ситуация сексуальной фрустрации ужасная».