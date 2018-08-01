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Мизулина заявила о патриотизме заграничного сына
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Мизулина заявила о патриотизме проживающего за границей сына 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сенатор Елена Мизулина считает, что патриотизм определяется не местожительством, а любовью к родине. Соответствующее заявление она сделала в интервью Znak.com, которое было опубликовано в среду, 1 августа.
«Патриотизм определяется не тем, живешь ли ты и работаешь в России или за ее пределами. (…) Патриотизм — это любовь к Родине, умение гордиться ею», — сказала она.
Так Мизулина ответила на просьбу журналиста прокомментировать претензии, которые предъявляют к ней в связи с проживанием ее сына за границей.
«Мой сын получил прекрасное образование, он закончил МГИМО, Оксфорд, институт в Берне, владеет пятью языками и является международным судебным юристом, выступает в международных судах. Я могу вам сказать, что даже сложно понять, где он больше всего живет, он бывает в России почти каждую неделю, но и не только в России», — добавила сенатор.
Мизулина является одним из инициаторов принятия закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Она же является автором принятого Госдумой законопроекта о декриминализации первого случая насилия в семье. Мизулина также призвала разделять побои и шлепки.
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