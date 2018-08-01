«Люди ложились в гробы»: как в Китае запрещают похороны

В китайской провинции Цзянси власти принудительно изымают у местных жителей гробы и другие принадлежности для проведения традиционных похорон. По всей стране не первый год проводится политика «ноль похорон», которая ради сохранения земельных ресурсов и экологии предполагает полную замену погребения на кремацию. Однако для китайцев, особенно для сельских жителей, возможность сохранить в целости свое тело даже после смерти значит очень много, и они не готовы жертвовать традицией.

На юго-востоке Китая в провинции Цзянси между властями и местными жителями разгорелась ожесточенная борьба за право быть похороненными в гробах. В соответствии с политикой «ноль похорон» власти провинции ввели официальный запрет на захоронение тел в земле и разрешают только кремацию. Отмечается, что подобная практика призвана сохранить земельные ресурсы.

В социальных сетях распространились видео и фотографии, на которых видно, как из домов местных деревенских жителей в городских округах Ганьчжоу, Цзянь и Ичунь насильно выносят гробы, а старики пытаются остановить правоохранителей. Об этом сообщает газета South China Morning Post. Огромная гора деревянных гробов была уничтожена экскаватором, при этом многие пожилые жители ложились в гробы в попытке их сохранить.

Правительство провинции намерено сделать кремацию единственным разрешенным методом захоронения останков человека. Власти многих городов по всей провинции в целях сохранения земельных ресурсов поставили крайний срок исполнения политики «только кремация» уже к сентябрю этого года.

Политика «нулевого захоронения» была введена в провинции около шести месяцев назад. Покупка новых гробов была запрещена, а власти еще тогда начали изымать уже имеющиеся гробы из домов. Кроме того, они предложили жителям материальную компенсацию, если они откажутся от идеи погребения родственников и сдадут заготовленные гробы и плиты.

Жители сельских регионов Китая с большим почтением и трепетом относятся к соблюдению ритуальных традиций и захоронению родственников в земле.

Руководствуясь древней традицией, китайцы заказывают индивидуальные гробы, которые затем хранятся в доме. Местные жители верят, что это приносит долголетие и удачу.

«Самое худшее… это то, что они конфискуют не только гробы, но и запрещают местные ритуалы захоронения. Никаких гробов, надгробных плит», — приводит газета слова возмущенного 29-летнего китайца из отдаленной деревни в Цзянси.

Он заявил, что власти конфисковали два гроба из дома его 70-летних бабушки с дедушкой. «Эти гробы хранились в залах, посвященных предкам, более 30 лет. Их сделали плотники из деревьев, растущих на нашей земле», — сказал мужчина.

Собеседник издания также пояснил, что его бабушке и дедушке понадобилось много времени, чтобы накопить 5 тыс. юаней (столько стоит гроб). При этом при конфискации власти не возместили им полную сумму и предлагали взамен гроба только 2 тыс. юаней.

Ян Ган, родившийся в деревне Ян провинции Хэнань, рассказал «Газете.Ru» , что трепетное отношение китайцев к захоронению связано с их представлениями о природе человеческого тела.

«В конфуцианстве считается, что человек получил свое тело от родителей, поэтому до 1664 года, то есть до начала правления династии Цин, китайцы даже не стригли волосы, потому что считалось, что так ты оскверняешь память предков», — пояснил он.

По его словам, традиции оставлять тело покойника в целости при похоронах уже больше 3 тысяч лет.

«Нам кажется, что кремация — это ужасно, это нарушение традиций. В моем поселке кремация появилась только 10 лет назад, и люди до сих пор ее боятся. Если честно, мои родственники дали взятку в 10 тыс. юаней (91,6 тыс. руб.), чтобы моего дедушку смогли похоронить, а не кремировать».

Ряд китайских СМИ также возмутился действиями властей, назвав их «варварскими и непопулярными». Как заметили журналисты, похоронная реформа может задеть чувства людей и серьезно навредить авторитету властей, вызвав массовые недовольства, поскольку для китайцев эта тема очень важна.

Так, издание Beijing News сообщает, что в 2014 году по крайней мере шесть пожилых жителей городского округа Аньцин из восточной провинции Аньхой покончили жизнь самоубийством, узнав о плане правительства изъять их гробы.

Лу Лянбяо, уроженец Цзянси, который работает юристом в Пекине, считает, что намерение правительства сохранить земельные ресурсы и экологию вышло за рамки дозволенного. Он призвал местные власти проводить реформу в диалоге с общественностью, а также обеспечить людей соразмерными выплатами, которые покроют их убытки от уничтожения гробов.

Это не первый противоречивый случай в Китае, связанный с похоронами. Ранее власти провинции Шаньдун также запретили проведение традиционных погребений. Согласно новой политике, умерших можно только кремировать, а родственники должны предоставить сертификат о проведении соответствующих процедур.

Некоторые граждане, несогласные с таким положением вещей, прибегают к услугам «торговцев телами», чтобы сжечь чужое тело и получить сертификат, а тело родственника захоронить нетронутым.

В апреле этого года пятеро мужчин получили тюремные сроки за кражу и продажу тел для кремации в восточной провинции Шаньдун.

Как сообщали китайские СМИ, один из осужденных Лю Чанлин занимался похоронным бизнесом более 10 лет. В среднем за каждое украденное тело он вместе с подельниками получал около 13 тыс. юаней (119 тыс. руб.). Именно по этой цене он продал клиенту тело 80-летнего мужчины, умершего от рака в соседнем уезде. Тело мужчины было загримировано и одето в женскую одежду, чтобы сойти за тело матери клиента. Через неделю Лю с партнерами украли еще два тела, заработав около 14 тыс. юаней.

Преступная схема была раскрыта сотрудником крематория, который в марте прошлого года обнаружил, что пол предоставленного для кремации тела не соответствует полу в документах, и сообщил об этом в полицию.

Сам организатор схемы во время суда сказал, что он делал это не столько ради денег, сколько для того, чтобы помочь людям.

Сотрудник одного из крематориев в провинции Шаньдун отметил, что многие понимают необходимость проведения кремации ради сохранения хорошей экологии, однако пожилые люди не приемлют этого, поэтому их дети идут на преступления, чтобы выполнить последнюю волю родителей.

Еще одной проблемой, связанной с похоронами в Китае, является стриптиз во время погребальных церемоний. Считается, что чем больше людей придет на похороны, тем больше чести будет оказано умершему, поэтому родственники покойного используют всевозможные способы, чтобы на проводы в последний путь пришло как можно больше людей.

Часто жители сельских районов нанимают артистов оперы, певцов, танцоров, а с 1990-х годов нередкими гостьями на траурных церемониях стали и стриптизерши.

В последние годы подобные представления о том, «как правильно скорбеть», становятся все более популярными. Это в том числе связано с тем, что родственники усопшего хотят продемонстрировать свое финансовое благополучие и способность оплатить услуги довольно дорогих артистов. Государственное издание Global Times в феврале сообщало, что власти Китая намерены активно бороться с этим явлением.