Человечество оказалось «в долгу» у планеты

WWF: С 1 августа человечество живет «в долг» у планеты

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России посчитал, что люди уже полностью исчерпали запас ресурсов, которые были отведены планетой на 2018 год. С 1 августа человечество начинает жить «в долг» у планеты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Каждый раз дата дня экологического долга вычисляется в ходе специальных исследований. В основе лежат данные по потреблению биологических ресурсов и выбросам парниковых газов.

Если в начале 2000-х этот день приходился на октябрь, то с каждым годом он приходится на более раннюю дату. В 2017 человечество исчерпало запасы, которые Земля может произвести за год, 2 августа.