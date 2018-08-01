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Человечество оказалось «в долгу» у планеты
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WWF: С 1 августа человечество живет «в долг» у планеты 

Мир24 55 минут назад
Фото: Reuters
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России посчитал, что люди уже полностью исчерпали запас ресурсов, которые были отведены планетой на 2018 год. С 1 августа человечество начинает жить «в долг» у планеты. Об этом сообщает РИА «Новости».
Каждый раз дата дня экологического долга вычисляется в ходе специальных исследований. В основе лежат данные по потреблению биологических ресурсов и выбросам парниковых газов.
Если в начале 2000-х этот день приходился на октябрь, то с каждым годом он приходится на более раннюю дату. В 2017 человечество исчерпало запасы, которые Земля может произвести за год, 2 августа.
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