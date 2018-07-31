«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки

«Всем плевать»: подруга рассказала о тюремном заключении Насти Рыбки

Жительница белорусского Бобруйска , одноклассница скандально известной Насти Рыбки призналась, что перестала следить за судьбой школьной подруги после того, как та угодила в тайскую тюрьму. По словам Ольги Логачевой, она изредка читает новости о судебных процессах по делу Рыбки и ее «наставника» Алекса Лесли.

«Ну, а что я поеду в Таиланд просить с ней свидание, зачем мне это надо? Уже давно все забыли, всем плевать. Что она первая или последняя проститутка, которая хотела состояние подзаработать? А что они хотели? Ну, вы же понимаете, нельзя же шутить такими вещами, которыми они шутили. И тут не только Дерипаска, они кучу народа переполоскали в своем инстаграме, по-моему, даже до президентов некоторых стран доходило. Так что они хотели? Это все ожидаемо. Жалко ее, конечно, что затупила, сделала такую глупость. Ведь можно было нормально заработать денег на своих книжках, собрать золото в чемодан и уехать в маленькую европейскую стран. Но она пошла дальше и все…», — рассказала «Ридусу» Логачева.

Девушка призналась, что после того, как она впервые дала интервью о своей знаменитой однокласснице, ей стал угрожать муж Рыбки Николай Вашукевич.

«Я просто рассказала, что кто такая Настя Рыбка, откуда она, ничего грязного не было. Но он потом нелицеприятно пытался мне угрожать «ВКонтакте». Ему не выгодна эту ситуация. Я потом разговаривала с Настей, спрашивала, почему Коля мне угрожает, она сказала, что, наверно, он хочет на этом хайпануть и денег заработать», — говорит девушка.

Логачева также полагает, что сын Насти Рыбки в курсе тюремного заключения своей мамы.

«Он же взрослый уже, есть интернет, средства связи. Он сейчас не живет в Бобруйске, его отец увез в другой город», — подытожила Ольга.

Ранее «Ридус» писал о школьной жизни Анастасии Костиной — это настоящее имя Насти Рыбки до замужества. В Бобруйске девушка рано начала курить и жить половой жизнью. Стремилась к вниманию общества и пыталась завоевать его любыми путями. В девятом классе ее выгнали из школы из-за того, что она распылила перцовый баллончик. После этого Настя поступила в вечернюю школу.

Прославившаяся откровенными видео и сексом на набережной Москвы Настя Рыбка была единственным ребенком в семье. Ее воспитывала мать, которая родила дочь в 40 лет. К слову, женщина была известным в Бобруйске офтальмологом: много времени уделяла работе и мало дочери.

По словам Ольги Логачевой, Настя забеременела в 16 лет, вышла замуж за отца ребенка и стала Анастасией Семенчук. Семейная жизнь разладилась, когда Настя уехала на сессию в институт в белорусский Мозырь . Там 18-летняя девушка завела на стороне новый роман.

В итоге она вышла замуж за Бобруйского фотографа Николая Вашукевича. Сын Юра остался жить с отцом. 11-летний мальчик и сейчас проживает с папой и его новой женой.

После этого Настя рыбка переехала в Москву, где прославилась скандальным секс-видео. Вместе с подругой она сняли ролик, как на набережной Тараса Шевченко приятельница Рыбки занялась любовью в молодым человеком на глазах проходящих мимо людей. Это было заданием секс-тренера Алекса Лесли, у которого Рыбка проходила обучение.

Позже Рыбка заявляла о групповом изнасиловании на яхте бизнесмена Олега Дерипаски . В своем видеообращении она намекнула также, что в этом участвовал вице-премьер Сергей Приходько

После скандала девушка призналась, что пошутила. Однако предприниматель шутку не оценил и подал в суд.

Вскоре Анастасию Вашукевич Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще шесть россиян и белорусов задержали в Таиланде. Их обвинили в организации услуг сексуального характера в составе преступной группы.

Судебный процесс начался в июле. Обвиняемые отказались признать свою вину. Очевидно, предстоит немало заседаний, поскольку тайские суды перегружены.