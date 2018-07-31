Тест: Умеете выбирать арбуз?

Москве начинается сезон продажи арбузов. В связи с этим Роспотребнадзор напомнил покупателям, как правильно выбирать бахчевые.

Вы знаете, как выглядит спелый, свежий и не напичканный химией арбуз? Давайте проверим.