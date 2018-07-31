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Тест: Умеете выбирать арбуз?
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Тест: Умеете выбирать арбуз?
Рамблер
2 часа назад
Комментарии
3
Фото: Public Domain
В
Москве
начинается сезон продажи арбузов. В связи с этим
Роспотребнадзор
напомнил покупателям, как правильно выбирать бахчевые.
Вы знаете, как выглядит спелый, свежий и не напичканный химией арбуз? Давайте проверим.
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