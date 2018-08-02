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Названы самые популярные курорты для отдыха в сентябре
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Определены самые популярные курорты для отдыха в сентябре 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие морские курорты России чаще всего выбирают для отдыха в сентябре.
Рейтинг подготовлен по данным броней жилья в частном секторе для проживания с 1 по 30 сентября 2018 года.
В первую десятку морских курортов России по популярности отдыха в сентябре входят: Ялта, Сочи, Феодосия, Евпатория, Алушта, Судак, Алупка, Анапа, Севастополь и Геленджик.
Самое длительное проживание туристы бронируют в Евпатории (Крым) — в среднем на 13 ночей, и в Сочи (Краснодарский край) — в среднем на 11 ночей.
Дешевле всего — в Анапе и в Судаке (в среднем 1,7 тысячи рублей в сутки), дороже всего — в Ялте (2,6 тысячи рублей в сутки) и в Геленджике (2 тысячи рублей в сутки).
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