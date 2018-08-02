Названы самые популярные курорты для отдыха в сентябре

Определены самые популярные курорты для отдыха в сентябре

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие морские курорты России чаще всего выбирают для отдыха в сентябре.

Рейтинг подготовлен по данным броней жилья в частном секторе для проживания с 1 по 30 сентября 2018 года.

Алушта, Судак, Алупка, Анапа, Севастополь и Геленджик. В первую десятку морских курортов России по популярности отдыха в сентябре входят: Ялта, Сочи , Феодосия, Евпатория

Самое длительное проживание туристы бронируют в Евпатории ( Крым ) — в среднем на 13 ночей, и в Сочи ( Краснодарский край ) — в среднем на 11 ночей.

Дешевле всего — в Анапе и в Судаке (в среднем 1,7 тысячи рублей в сутки), дороже всего — в Ялте (2,6 тысячи рублей в сутки) и в Геленджике (2 тысячи рублей в сутки).