В Подмосковье создали губернскую библиотеку

Московская губернская библиотека образована в Подмосковье после слияния библиотеки имени Крупской и областной детской библиотеки, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«На базе двух государственных библиотек, подведомственных министерству культуры Московской области, создана новая крупная библиотечная структура — государственное автономное учреждение культуры Московской области «Московская губернская универсальная библиотека», — сказала министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.

Московская губернская библиотека образована в результате объединения «Московской областной государственной научной библиотеки имени Н. К. Крупской» и «Московской областной государственной детской библиотеки».

«В Подмосковье уже работают Московский губернский театр, Московский губернский колледж искусств, а теперь — и Московская губернская библиотека», — отметила Косарева.

По ее словам, на новую структуру будут возложены задачи не только по обеспечению населения книгами, но и оказания фундаментального методического сопровождения библиотек региона.

Министр подчеркнула, что на базе МГУБ будет сформирован единый сводный электронный каталог Московской области на 23 миллиона книг, будут развиваться электронные ресурсы библиотек.