В Подмосковье создали губернскую библиотеку 

Московская губернская библиотека образована в Подмосковье после слияния библиотеки имени Крупской и областной детской библиотеки, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«На базе двух государственных библиотек, подведомственных министерству культуры Московской области, создана новая крупная библиотечная структура — государственное автономное учреждение культуры Московской области «Московская губернская универсальная библиотека», — сказала министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.
Московская губернская библиотека образована в результате объединения «Московской областной государственной научной библиотеки имени Н. К. Крупской» и «Московской областной государственной детской библиотеки».
«В Подмосковье уже работают Московский губернский театр, Московский губернский колледж искусств, а теперь — и Московская губернская библиотека», — отметила Косарева.
По ее словам, на новую структуру будут возложены задачи не только по обеспечению населения книгами, но и оказания фундаментального методического сопровождения библиотек региона.
Министр подчеркнула, что на базе МГУБ будет сформирован единый сводный электронный каталог Московской области на 23 миллиона книг, будут развиваться электронные ресурсы библиотек.
«Новый импульс получат новые библиотечные проекты, направленные на привлечение детей и взрослых к чтению, на создание единого библиотечного пространства Московской области и реализацию на базе МГУБ новых волонтерских проектов в сфере библиотечного дела», — заключила она.