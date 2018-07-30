Венедиктов извинился перед Путиным

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов пообещал извиниться перед президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
В июне во время прямой линии с президентом Владимир Путин заявил, что финансирование «Газпромом» радиостанции «Эха Москвы» при невмешательстве в редакционную политику радиостанции свидетельствует о свободе прессы в России. Венедиктов тогда публично подверг сомнению слова главы государства.
В понедельник, 30 июня, Венедиктов объявил о выходе из совета директоров радиостанции, объяснив это тем, что генеральный директор «Эха» взял кредит в «Газпром-банке» на 48 млн рублей без разрешения миноритариев.
«Конечно, он (кредит) возвратный, с двухпроцентной ставкой, но все равно это можно считать как финансирование в госбанке. То есть президент был прав, а я, возражая ему, член совета директоров, был не прав. То есть президент лучше знает, что происходит в ЗАО "Эхо Москвы", чем я, главный редактор, член совета директоров и представитель миноритариев. Теперь придётся публично извиняться… Я вынужден извиниться перед президентом», — сказал Венедиктов.