Венедиктов извинился перед Путиным

Венедиктов попросил у Путина прощения

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов пообещал извиниться перед президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

В июне во время прямой линии с президентом Владимир Путин заявил, что финансирование «Газпромом» радиостанции «Эха Москвы» при невмешательстве в редакционную политику радиостанции свидетельствует о свободе прессы в России. Венедиктов тогда публично подверг сомнению слова главы государства.

В понедельник, 30 июня, Венедиктов объявил о выходе из совета директоров радиостанции, объяснив это тем, что генеральный директор «Эха» взял кредит в «Газпром-банке» на 48 млн рублей без разрешения миноритариев.