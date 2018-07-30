В Крыму оказалось очень много туристов

Этим летом число отдыхающих в Крыму уже выросло на 25%, доходы региона от налогов с гостиниц выросли на 26%, сообщил глава республики Сергей Аксенов премьер-министру Дмитрию Медведеву.
«У нас на сегодняшний день в рамках курортного сезона отдохнуло 3 млн 820 тыс. человек, по сравнению с прошлым годом рост численности — более, чем на 25%», — передает слова Аксенова ТАСС.
Он добавил, что гостиницы региона уже перечислили в бюджет налогов на 1 млрд 170 млн рублей, это больше, чем в прошлом году, на 26%.
Загрузка отелей в среднем составляет 80% вместо 66% в прошлом сезоне.
Кроме того, подчеркнул Аксенов, благодаря запуску энергомоста в курортном сезоне 2018 года не зафиксировано дефицита электроэнергии, не вводилось ограничений на ее потребление. Теперь, отметил он, власти республики работают над переходом «количественного роста туризма в качественный».
«Повышаем уровень культуры обслуживающего персонала», — пояснил глава Крыма.
Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, с одной проблемой отдыхающие столкнулись — из-за ввода в эксплуатацию моста в регионе стали скапливаться большие пробки.
В то же время, большой интерес Крым как место отдыха вызывает у жителей Украины.