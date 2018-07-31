Пермяков вынудили отказаться от превращения в зомби

Парад зомби в Перми , запланированный на 5 августа, отменен после критики со стороны мусульман и местной епархии Русской православной церкви , передает 59.ru во вторник, 31 июля.

«Когда люди слышат слово "зомби", то в голове возникают ассоциации: грех, смерть, похоть. Это надо сразу запретить», — отметил организатор шествия Артем Феоктистов.

Он подчеркнул, что не следует приписывать запрет именно РПЦ, так как было несколько жалоб.

Решение отказаться от мероприятия, которое уже несколько раз проводилось в городе, было принято организаторами вместе с руководством городского парка отдыха.

«Вообще, думаю, подобные мероприятия приносят вред психическому и нравственному здоровью детей, нарушая федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"», — процитировали в издании представителя епархии Юрия Кищука.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой, признаков нарушения этого закона в подобном мероприятии нет, и участие в нем детей — ответственность их родителей, сообщает «Вкурсе.ру».