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Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста
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Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста 

Рамблер 2 часа назад
Журналистка, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак завила, что закон о пенсионном возрасте россиян нужно было принять еще пять лет назад. Свою точку зрения она представила в блоге на сайте «Эха Москвы».
«Нельзя ругать власть просто потому, что сейчас «удобно» сыграть на этом», — призвала она.
Критиков реформы Собчак обвинила в популизме. По ее словам, сейчас в России 35 миллионов пенсионеров, а в 2040-е годы их будет 55 миллионов, если пенсионный возраст останется неизменным. Число работающих россиян при этом сократится, утверждает она.
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По мнению Собчак, если не начать постепенное повышение возраста сейчас, то через пять-десять лет планку придется поднять разом.
Журналистка объяснила, что без реформы и на фоне демографической ситуации одного пенсионера придется содержать одному работающему россиянину.
Собчак добавила, что с жизнью людей, которые стремятся на пенсию в 55 лет, что-то пошло не так. Она поинтересовалась у них, почему они не любят свою работу.
При этом, по мнению Собчак, цельной реформы пока нет, и одним повышением возраста обойтись не удастся. Она предложила дать пенсионерам право самостоятельно распоряжаться деньгами.
Госдума 19 июля в первом чтении одобрила законопроект об основных параметрах изменений в пенсионном законодательстве. По задумке правительства, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му. Сейчас пенсия для женщин в РФ начинается в 55 лет, а для мужчин — в 60 лет.
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