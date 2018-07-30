Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста

Журналистка, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак завила, что закон о пенсионном возрасте россиян нужно было принять еще пять лет назад. Свою точку зрения она представила в блоге на сайте «Эха Москвы»

«Нельзя ругать власть просто потому, что сейчас «удобно» сыграть на этом», — призвала она.

Критиков реформы Собчак обвинила в популизме. По ее словам, сейчас в России 35 миллионов пенсионеров, а в 2040-е годы их будет 55 миллионов, если пенсионный возраст останется неизменным. Число работающих россиян при этом сократится, утверждает она.

По мнению Собчак, если не начать постепенное повышение возраста сейчас, то через пять-десять лет планку придется поднять разом.

Журналистка объяснила, что без реформы и на фоне демографической ситуации одного пенсионера придется содержать одному работающему россиянину.

Собчак добавила, что с жизнью людей, которые стремятся на пенсию в 55 лет, что-то пошло не так. Она поинтересовалась у них, почему они не любят свою работу.

При этом, по мнению Собчак, цельной реформы пока нет, и одним повышением возраста обойтись не удастся. Она предложила дать пенсионерам право самостоятельно распоряжаться деньгами.