Пока вы спали: Авиаотрасли грозит хаос

Россиянам продлили автольготы

Правительство продлило программу льготного автокредитования россиян, сообщает официальный сайт кабмина. Банки продолжат предоставлять гражданам 10-процентные скидки на первоначальный взнос по кредиту на машины российского производства до 2020 года. Более того, своим решением министры увеличили ее размер до 25% для жителей Дальнего Востока.

Бензин в России оказался дешевым

Российский бензин марки АИ-95 оказался на 10-м месте по дешевизне в мире. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный американским агентством Bloomberg . Согласно ему, самый дешевый бензин продается в Венесуэле (0,01 доллара за литр), Иране (0,28 доллара) и Кувейте (0,35 доллара). Россия же с ценой литра АИ-95 в 0,72 доллара расположилась на 10-й строчке.

Черные кредиторы распоясались

В России вдвое выросло число черных кредиторов. Об этом, как сообщает РБК, заявил глава департамента недобросовестных практик Центрального банка . По словам Валерия Ляха, если за весь 2017 год количество выдававших нелегальные кредиты организаций составило 1,3 тысячи, то лишь за январь-июнь 2018-го таковых было выявлено уже 1,89 тысячи. Банкир объяснил это изменившейся и расширившейся деятельностью ЦБ по противодействию подобным практикам.

Авиаотрасли грозит хаос

Рынку пассажирских авиаперевозок грозит хаос, сообщают «Известия» . По словам главы Международной ассоциации воздушного транспорта Александра де Жюньяка, таковым станет будущий рост количества пассажиров и сокращение числа пилотов. По его словам, классический пример высокого спроса и низкого предложения создаст «идеальный шторм», если авиаотрасль не озаботится привлечением новых летчиков.

Россия «отцифрует» Ан-124