Хирург нокаутировал Доренко в Кремле

По словам мотоциклиста, четыре года назад нынешний главный редактор радиостанции «Говорит Москва» нелицеприятно высказался о «Ночных волках». Тогда Залдастанов пообещал Доренко, что при встрече изобьет того, а встретились байкер и журналист на торжественном приеме в Кремле.

Собеседник издания подтвердил факт схватки и рассказал, что Хирург отправил Доренко в «короткий» нокаут.

«Публичными оскорблениями других, такие как Доренко оправдывают свою ничтожность», — считает байкер.

Ранее РЕН ТВ опубликовал «расследование», согласно которому возглавляемая Доренко радиостанция едва ли не «подстрекала» к «пацифистскому» скандалу вокруг фестиваля «Нашествие». По мнению Залдастанова, эта ситуация «смешна».

«Будущее России — это алтари и оборонные заводы», — объяснил свою позицию мотоциклист.

На прошлой неделе певица Монеточка и пять групп — «Йорш», «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы» и Distemper — объявили об отказе выступить на «Нашествии» из-за сотрудничества фестиваля с Министерством обороны России.