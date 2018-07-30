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Хирург нокаутировал Доренко в Кремле
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Хирург нокаутировал Доренко в Кремле 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Байкер Александр «Хирург» Залдастанов нокаутировал журналиста Сергея Доренко в Кремле. Об этом лидер мотоклуба «Ночные волки» рассказал Национальной службе новостей.
По словам мотоциклиста, четыре года назад нынешний главный редактор радиостанции «Говорит Москва» нелицеприятно высказался о «Ночных волках». Тогда Залдастанов пообещал Доренко, что при встрече изобьет того, а встретились байкер и журналист на торжественном приеме в Кремле.
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Собеседник издания подтвердил факт схватки и рассказал, что Хирург отправил Доренко в «короткий» нокаут.
«Публичными оскорблениями других, такие как Доренко оправдывают свою ничтожность», — считает байкер.
Ранее РЕН ТВ опубликовал «расследование», согласно которому возглавляемая Доренко радиостанция едва ли не «подстрекала» к «пацифистскому» скандалу вокруг фестиваля «Нашествие». По мнению Залдастанова, эта ситуация «смешна».
«Будущее России — это алтари и оборонные заводы», — объяснил свою позицию мотоциклист.
На прошлой неделе певица Монеточка и пять групп — «Йорш», «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы» и Distemper — объявили об отказе выступить на «Нашествии» из-за сотрудничества фестиваля с Министерством обороны России.
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