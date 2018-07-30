Венедиктов объявил о неожиданном решении

«Я покинул совет директоров «Эха Москвы». Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина», — написал он в своем Telegram-канале.

В комментарии RNS Венедиктов уточнил, что решение было принято после того, как совет директоров «Эха» принял бюджет на следующий год, предполагающий поучение новых кредитов. По его словам, миноритарии были против принятия бюджета.