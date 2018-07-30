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Венедиктов объявил о неожиданном решении
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Венедиктов объявил о неожиданном решении 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о выходе из совета директоров радиостанции.
«Я покинул совет директоров «Эха Москвы». Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина», — написал он в своем Telegram-канале.
>> Венедиктов закрыл рот Божене
В комментарии RNS Венедиктов уточнил, что решение было принято после того, как совет директоров «Эха» принял бюджет на следующий год, предполагающий поучение новых кредитов. По его словам, миноритарии были против принятия бюджета.
«Я голосовал против решения о том, чтобы брать новые кредиты», — сообщил Венедиктов.
Комментарии39  Ещё 1 источник 
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