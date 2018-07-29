Патриарх уволил гендиректора свечного завода

Патриарх освободил главу фабрики «Софрино» от всех должностей в РПЦ

Генеральный директор ООО „Художественно-производственное предприятие „Софрино“ Русской православной церкви, а также куратор ряда объектов недвижимости Патриархата Евгений Пархаев освобожден от всех должностей в РПЦ указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла, говорится в сообщении пресс-службы предстоятеля. Иных подробностей в сообщении не приводится.

Расположенное в Пушкинском районе Московской области в одноименном поселке, „Софрино“ объединяет мастерские по производству церковной утвари. Предприятие начало работу в 1949 году. Завод церковной утвари в поселке Софрино был открыт и освящен 15 сентября 1980 года.

В настоящее время предприятие, где работают более 2 тыс. человек, выпускает свыше 2,5 тыс. наименований изделий: церковной утвари, икон, облачений, свечей, ювелирных изделий, богослужебных книг, сувенирной продукции, передает ФАН.

Теперь уже бывший руководитель предприятия Евгений Пархаев родился 19 июня 1941 года в Москве . Окончив семилетку, пошел работать токарем на завод „Красный пролетарий“. В 1965 году пришел работать в Московскую патриархию. При приеме на работу с Пархаевым беседовал управляющий делами МП архиепископ Таллиннский и Эстонский Алексий (в будущем — Патриарх Алексий II ).

В 1987 году Патриарх Пимен своим указом назначил Пархаева директором „Софрино“. В 90-х тот создал торговый дом „Софрино“ с несколькими магазинами в Москве и в Санкт-Петербурге . После этого Пархаев стал руководить гостиницей „Даниловская“, принадлежащей Патриархии, а также патриаршими резиденциями в Переделкино, Чистом переулке и Даниловском монастыре.

В июне 2014 года Банк России отозвал лицензию у близкого к РПЦ банка „Софрино“ , который испытывал проблемы с ликвидностью из-за рискованной стратегии. Кредитная организация на тот момент занимала 315-е место в банковской системе РФ

Как говорилось в отчете регулятора, банк проводил высокорискованную политику, не исполнял требования Банка России по введенным ограничениям на осуществление отдельных операций. Еще в феврале 2014 года банк „Софрино“ начал задерживать выдачу средств.

“В 1990-х годах банк тесно сотрудничал с предприятием по изготовлению церковной утвари „Софрино“, — рассказывала тогда »Газете.Ru» руководитель аналитического департамента ИК «Golden Hills-КапиталЪ АМ» Наталья Самойлова.

В 2005 году банк получил статус уполномоченной кредитной организации в рамках проведения ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ.

«Отозвана лицензия у банка «Софрино», совет которого возглавляет широко известный в церковных кругах директор одноименного предприятия Евгений Пархаев, — отмечал тогда на своей странице в фейсбуке замдиректора Центра политтехнологий Алексей Макаркин.

В июле прошлого года Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви вышло из списка аффилированных лиц банка «Пересвет» . Как стало известно, РПЦ покинула данный список 22 июня 2017 года из-за сокращения ее доли в капитале банка ниже 20% от уставного. Организация входила в число аффилированных с «Пересветом» лиц с 3 мая 2012 года.

Осенью 2016 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании настоятелей и настоятельниц монастырей в храме Христа Спасителя заявил, что служители монастырей не должны получать формальную зарплату.

«Зарплата для монашествующих, живущих в монастыре, — это нонсенс. Какие-то карманные деньги, конечно, надо иметь. Формальная зарплата — это мы превратим наши монастыри в артели, где все работают, но каждый получает. А монастырь — это не артель, это община», — сказал предстоятель.

Патриарх также попросил «не увлекаться» внешними символами и атрибутами.

«Я не благословлял превращать игуменские жезлы в патриаршие. У вас должен быть простой монашеский жезл, без всяких украшений и побрякушек. Как приедете домой, закажите себе простые деревянные посохи, которые будут символизировать ту власть, которую вы олицетворяете, — и это не административная власть», — подчеркнул глава РПЦ.

Также патриарх отметил, что монахам не стоит чересчур увлекаться светскими делами, несмотря на «реальные проблемы, связанные с реставрацией и строительством».