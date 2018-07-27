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Трудовые книжки попадут под запрет
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Трудовые книжки исчезнут 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Минтруд предложил полностью упразднить бумажные трудовые книжки в 2027 году, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Минтруд представил законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс России (в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде (электронная трудовая книжка)», который планируется внести в Госдуму в 2019 году.
Согласно законопроекту, бумажные трудовые книжки будут постепенно заменены на электронные. Переходный период продлится до 2027 года, а затем все данные о трудовой деятельности граждан будут вестись в электронном виде.
В настоящее время и электронная, и бумажная трудовая книжки имеют равную юридическую силу и остаются основными документами, подтверждающими трудовую деятельность работника.
Комментарии92  Ещё 1 источник 
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