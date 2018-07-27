Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта 

Власти Финляндии собираются выслать из страны семью c российскими паспортами, выданными в Крыму, передает «Интерфакс».
«Многодетная российская семья переехала в Финляндию осенью с визами, которые они получили в генконсульстве Финляндии в Петербурге. Семья уже почти год живет в Финляндии, купили дом, старшая дочь ходит в школу. Вдруг финская миграционная служба приняла решение не признавать их российские паспорта, потому что они из Крыма», — рассказал финский правозащитник Йохан Бекман.
По его словам, финские власти считают Наталью Кушнаренко, Михаила Бережного и их детей гражданами Украины.
В настоящее время семье пытаются помочь представители российского посольства.
Представители финской миграционной службы заявили, что следуют общей установке Евросоюза, согласно которой в российские паспорта, выданные в Крыму, визы не подтверждаются. При этом они отметили, что проживать и работать на территории Финляндии на основании туристической визы невозможно, а для получения визы, дающей разрешение на работу, есть «определенные критерии».