Милонов предложил меньше работать в жару

В жаркие дни россиянам стоит сокращать рабочий день. Однако принимать такую норму на уровне закона необходимости нет, заявил в эфире радио « Комсомольская правда » депутат Виталий Милонов

«К примеру, на Кипре и в Греции если стоит жара, то середина недели — среда, как правило, является полувыходным днём, люди не работают после обеды. Есть практики, когда рабочий день, напротив, смещают на ранние часы, когда ещё не такие высокие температуры», — сказал Милонов.

По его словам, в нашей стране в жаркую погоду можно было бы сократить рабочий день хотя бы на час.

«Однако обязывать компании это делать сложно. Тем более не стоит сокращать работу госучреждений, куда люди приходят за получением справок и прочих госуслуг», — считает депутат.

Он напомнил, что сегодня многие учреждения оснащены кондиционерами, благодаря чему работники могут спокойно трудиться даже при высоких температурах.