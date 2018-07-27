Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль

В городе Советск ( Калининградская область ) жильцов одного из домов заставляют проходить пограничный контроль, чтобы они смогли попасть в собственные квартиры. Об этом сообщает телеканал «360».

Литвой. С одной стороны проблемного дома расположен литовский пограничный пункт, с другой ‐ российский, а с третьей ‐ река Неман, служащая госграницей между Россией

По данным канала, каждый раз, когда жильцы заходят в дом, пограничники просят у них документы с пропиской. По словам одной из местных жительниц, из-за бюрократии приходится ждать по 40 минут, чтобы выехать на машине со двора.

Дом находится в аварийном состоянии, и ранее жильцов планировали расселить оттуда, но программу по расселению остановили. Чиновники посоветовали местным жителям отстаивать свои права в судах.