Ещё
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль 

Рамблер 1 час назад
В городе Советск (Калининградская область) жильцов одного из домов заставляют проходить пограничный контроль, чтобы они смогли попасть в собственные квартиры. Об этом сообщает телеканал «360».
С одной стороны проблемного дома расположен литовский пограничный пункт, с другой ‐ российский, а с третьей ‐ река Неман, служащая госграницей между Россией и Литвой.
По данным канала, каждый раз, когда жильцы заходят в дом, пограничники просят у них документы с пропиской. По словам одной из местных жительниц, из-за бюрократии приходится ждать по 40 минут, чтобы выехать на машине со двора.
Дом находится в аварийном состоянии, и ранее жильцов планировали расселить оттуда, но программу по расселению остановили. Чиновники посоветовали местным жителям отстаивать свои права в судах.
Комментарии15
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»106
В Крыму рассказали о крахе Макаревича129
Кобзон находится в реанимации103
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий714
СМИ узнали о подготовке нового удара США78
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение