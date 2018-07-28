Как Россия встретит День Военно-морского флота

Калининграде, Североморске, Все, кто стоит на страже морских рубежей России , кто когда либо служил на флоте или имел отношение к обеспечению его деятельности и даже члены семей моряков 29 июля отметят профессиональный праздник — День ВМФ. Самые масштабные празднования будут устроены в Санкт-Петербурге Севастополе . Кроме этого, парады пройдут во Владивостоке Астрахани и пунктах базирования сил флотов и флотилий.

Нам нужны такие корабли на море

День ВМФ в стране отмечается в 79-й раз. С 2017 года, указом Президента России от 27 июля 2017 года, восстановлена традиция проведения в этот день Главного Военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В нём примут участие моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

Праздник по масштабам сравним с Парадом Победы на Красной площади. Военным морякам России есть чем гордиться и есть что показать. За пять последних лет российские военные корабли совершили 672 похода во все стратегически важные районы Мирового океана, а флот получил 150 новых кораблей и судов, шесть подводных лодок, 13 береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». В нынешнем году, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, доля новейшего вооружения ВМФ должна составить 55 процентов. А в боевой состав флота должны влиться 35 кораблей и судов обеспечения, в том числе — атомный подводный крейсер проекта 955А «Князь Владимир», вооружённый баллистическими ракетами «Булава».

Накануне Дня ВМФ в состав флота также вошёл фрегат «Адмирал Горшков». Это крупнейший надводный боевой корабль, заложенный в России после распада СССР. Его брат-близнец — фрегат серии 23350 «Адмирал Касатонов» войдёт в строй флота не ранее 2019 года.

Это современные корабли водоизмещением 4,5 тысячи тонн, длиной 135 метров и шириной 15 метров, скоростью хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж — 180-210 человек. Предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения. Сами же фрегаты обладают пониженной радиолокационной заметностью из-за необычной надстройки.

В 2018 году, помимо прочего, флоту переданы два малых ракетных корабля (МРК) проекта «Каракурт» — «Ураган» и «Тайфун». Ранее ВМФ получили пять МРК проекта «Буян-М» водоизмещением 941 тонна. Каждый несёт по восемь крылатых ракет «Калибр», боевую мощь которых можно было увидеть по ударам осенью 2015 года из Каспийского моря по базам боевиков в Сирии

До 2020 года МВФ России получит четыре минных тральщика проекта 12700, большой десантный корабль «Пётр Моргунов», а также ряд узкоспециализированных катеров, разведывательных и гидрографических кораблей.

Санкт-Петербург и Кронштадт

Главный флотский парад России пройдёт в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Здесь в парадном строю пройдут 41 боевой корабль, почти половина из них недавно поступили на вооружение ВМФ России, в том числе построенный в 2017 году малый ракетный корабль типа «Каракурт» и разведывательный корабль «Иван Хурс». В числе участников парада — атомная подлодка «Орёл» и ракетный крейсер «Маршал Устинов». По словам министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, над кораблями пролетят модернизированные самолёты Ил-38Н с новым поисково-прицельным комплексом «Новелла», истребители Су-30СМ последнего поколения и Су-33 с доработанной системой прицельного бомбометания, а также вертолёты Ка-27М с улучшенной радиогидроакустической аппаратурой «Кема».

Открытие праздника намечено на 9:30 на знамённом крейсере «Аврора», где предположительно будет поднят Андреевский флаг. Непосредственно парад в акватории Невы начнётся в 11:00. Праздничный день завершится салютом в Петропавловской крепости и Кронштадте.

Севастополь

В Военно-морском параде примут участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, пять вспомогательных судов, 20 летательных аппаратов и более 30 единиц техники армейского корпуса Черноморского флота. В ходе военно-спортивного праздника будут показаны 18 эпизодов действий флота. Парад начнётся в 9:00.

Помимо парада, севастопольцы и гости города-героя увидят театрализованное представление, посвящённое истории создания Черноморского флота России. В 22:00 произойдёт кульминация праздника — артиллерийский салют, красочный фейерверк и фонтаны на воде.

Североморск

Здесь в параде примут участие более 20 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота. Среди них — тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения « Дмитрий Донской », ракетный подводный крейсер «Тула», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», БПК «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Кондопога».

Калининград

В Военно-морском параде примут участие эсминец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257», базовый тральщик «Леонид Соболев», большой десантный корабль «Калининград», судно связи «Василий Татищев» и большое таможенное судно «Дмитрий Шишков».

Гости смогут посетить корабли флота, которые будут пришвартованы у причалов Аванпорта, — ракетный катер «Димитровград», рейдовый тральщик «РТ-231» и спасательный многофункциональный катер «СМК-2172». Всего на празднике можно увидеть более 40 боевых кораблей и судов обеспечения.

Справка

В СССР День ВМФ по предложению наркома ВМФ СССР Николая Кузнецова — в дальнейшем Адмирала Флота Советского Союза впервые был отпразднован 24 июля 1939 года и отмечался ежегодно. Затем, в 1981 году, праздник был перенесён на последнее воскресенье июля.

Традиция была продолжена и в современной России. Указом Президента России В. В. Путина от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации» День Военно-морского флота Российской Федерации установлен как памятный день в Вооружённых силах Российской Федерации.