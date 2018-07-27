Китай отменит визы для россиян

«Мы достигли понимания с китайской стороной и проведем еще ряд рабочих встреч по этому вопросу. В ближайшее время выйдем к итоговому документу, который будет подписан», — отметил Королев.

Он добавил, что Китай заинтересован в развитии туристического потока в арктические регионы России , которые представляют особый интерес для путешественников.

В апреле китайские власти отменили визовый режим для российских туристов при посещении острова Хайнань. Они отметили, что с 1 мая 2018 года в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань.