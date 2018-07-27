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Китай отменит визы для россиян
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Китай отменит визы для россиян 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Москва и Пекин подпишут соглашение о безвизовом режиме для туристов обеих стран. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель главы Федерального агентства по туризму России Николай Королев.
«Мы достигли понимания с китайской стороной и проведем еще ряд рабочих встреч по этому вопросу. В ближайшее время выйдем к итоговому документу, который будет подписан», — отметил Королев.
Он добавил, что Китай заинтересован в развитии туристического потока в арктические регионы России, которые представляют особый интерес для путешественников.
В апреле китайские власти отменили визовый режим для российских туристов при посещении острова Хайнань. Они отметили, что с 1 мая 2018 года в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань.
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