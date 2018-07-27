Самолеты с детьми не смогли сесть в Пулково из-за Медведева

Вечером 26 июля из-за визита премьер-министра Дмитрия Медведева Санкт-Петербург аэропорту Пулково пришлось перейти на внештатный режим работы. Об этом сообщает «Фонтанка». По данным издания, из-за правительственной делегации в небе пришлось кружить нескольким самолетам. «Фонтанка» вычислила, что в 18.52 в Петербург прибыл Ил-96 спецотряда «Россия», а в 19.35 — самолет A319. Через несколько минут СМИ сообщили о прибытии Медведева в город. В итоге пассажирскому самолету, прибывшему в Пулково из Симферополя , пришлось делать круги над аэропортом, а затем лететь в Москву и запрашивать посадку во Внуково , чтобы не остаться с пустыми баками. На борту лайнера находились петербуржцы с грудными детьми. Самолет Finnair, летевший из Хельсинки , получил разрешение на посадку только после пяти кругов над Финским заливом. Прибывший из Самары лайнер в течение 30 минут сжигал топливо над южной частью города. По данным «Фонтанки», на земле из-за визита Медведева перекрыли платную магистраль Западный скоростной диаметр и кольцевую дорогу. В Петербурге Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, в неформальном ужине глав делегаций и встретится с премьер-министрами стран Евразийского экономического союза