В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян

Более 4 миллионов россиян поверили в плоскую Землю

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Новый опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). показал, что лишь 93% россиян уверены, что Земля имеет форму шара, еще 4% сомневаются в этом, а остальные 3% утверждениям ученых не верят и считают Землю плоской. «3% участников опроса высказали убежденность в том, что ученые намеренно вводят всех в заблуждение, говоря о том, что Земля имеет форму шара, на самом же деле планета плоская. Еще 4% респондентов затруднились ответить на этот вопрос», — сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы опроса. Доля плоскоземельцев в абсолютном выражении, согласно опросу ВЦИОМ, составляет более 4 миллионов 400 тысяч человек. Теория плоской Земли довольно популярна в Рунете. В 2017 году 14-летний подросток Максим Ожерельев из Челябинской области прославился своими видеороликами, в которых рассказывал что Земля на самом деле плоская, но эту правду скрывает от всех правительство, ученые и СМИ. Ранее «Ридус» рассказывал о картах, которые избавлены от «эффекта Меркатора» и позволяют оценить реальные размеры стран мира.