Макаревича предложили продать

В Сети выразили недоумение идеей музыканта и принялись гадать, кто, когда и у кого должен был купить.

Один из пользователей даже предложил продать самого Макаревича.

Пусть они сначала Киев выкупят, который Россия выкупила у Речи Посполитой в свое время. — Вук (@fox_vuk) 26 июля 2018 г.

>> Макаревич предложил выкупить Крым у Украины А можно за эти слова объявить Макаревича "персоной нон грата" в Крыму?— Roman Nikolaevich (@Romancolonel) 26 июля 2018 г.

Вот пусть сам и покупает! Если честно, то ЗАДОЛБАЛИ эти рукопожатные👊Мне глубоко фиолетово то, что "думает" (спать не может!) Макаревич о судьбе Крыма! Тоже мне — Платон-Аристотель в одном флаконе! Тьфу!— Марина Хижняк (@9kGsMYj8A7Q5hpc) 26 июля 2018 г.

Дурак! Кто же своё у себя покупает?— Бойцова Марина (@azbooka18) 26 июля 2018 г.

Может макоерыча вместе с братиком продать? Никлму не нужна такая ценность?— RedPanda (@RedPand1116111) 26 июля 2018 г.

Считайте, что купили кучей прощенных долгов за газ. — Tonya 🍍🇷🇺 (@Lone31Star) 26 июля 2018 г.

Ранее Андрей Макаревич в интервью «Эху Москвы» заявил, что для присоединения Крыма «можно было найти другие пути».