Макаревича предложили продать 

В соцсетях высмеяли предложение лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича «купить» Крым у Украины, чтобы не портить отношения с соседом.
В Сети выразили недоумение идеей музыканта и принялись гадать, кто, когда и у кого должен был купить.
Один из пользователей даже предложил продать самого Макаревича.
Пусть они сначала Киев выкупят, который Россия выкупила у Речи Посполитой в свое время. — Вук (@fox_vuk) 26 июля 2018 г.
>> Макаревич предложил выкупить Крым у Украины
А можно за эти слова объявить Макаревича "персоной нон грата" в Крыму?— Roman Nikolaevich (@Romancolonel) 26 июля 2018 г.
Вот пусть сам и покупает! Если честно, то ЗАДОЛБАЛИ эти рукопожатные👊Мне глубоко фиолетово то, что "думает" (спать не может!) Макаревич о судьбе Крыма! Тоже мне — Платон-Аристотель в одном флаконе! Тьфу!— Марина Хижняк (@9kGsMYj8A7Q5hpc) 26 июля 2018 г.
Может макоерыча вместе с братиком продать? Никлму не нужна такая ценность?— RedPanda (@RedPand1116111) 26 июля 2018 г.
Ранее Андрей Макаревич в интервью «Эху Москвы» заявил, что для присоединения Крыма «можно было найти другие пути».
«Договориться, купить, найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны», — сказал музыкант.