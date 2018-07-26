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Макаревича предложили продать
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Макаревича предложили продать 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В соцсетях высмеяли предложение лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича «купить» Крым у Украины, чтобы не портить отношения с соседом.
В Сети выразили недоумение идеей музыканта и принялись гадать, кто, когда и у кого должен был купить.
Один из пользователей даже предложил продать самого Макаревича.
>> Макаревич предложил выкупить Крым у Украины
Ранее Андрей Макаревич в интервью «Эху Москвы» заявил, что для присоединения Крыма «можно было найти другие пути».
«Договориться, купить, найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны», — сказал музыкант.
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