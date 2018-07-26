Названы самые притягательные профессии россиян

Сервис Badoo, который помогает людям по всему миру заводить знакомства, провёл исследование с участием 5 тысяч человек. Эксперты выяснили, какие профессии являются наиболее привлекательными для противоположного пола.

Аналитики установили, в адрес каких пользователей чаще всего проявляется симпатия. Оказалось, что среди мужчин женщины предпочитают маркетологов, предпринимателей, инженеров, юристов и фотографов. Мужскую половину человечества, в свою очередь, привлекают дамы, которые работают визажистами, дизайнерами, журналистами, медиками и юристами.

Ранее эксперты компании Adzuna по итогам 2017 года составили рейтинг самых опасных профессий в России . Согласно данным Росстата, в прошлом году на рабочем месте погибли 1138 человек. В данный список аналитики включили представителей как высокооплачиваемых специальностей, так и людей с весьма низкими доходами. На первом месте оказались рыбаки.

Также Национальная статистическая служба провела опрос и выяснила, что высококвалифицированные специалисты чаще употребляют спиртное, чем люди со средним доходом.