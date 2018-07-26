Прямой авиарейс соединит Минск и Шанхай

Очередным шагом, приближающим деловое сердце Китая к совместному с Беларусью проекту "Великий камень", станет прямой воздушный мост, который соединит Минск Шанхай . Организация прямого рейса длиною в семь с половиной тысяч километров стала одной из договоренностей, достигнутых сегодня на встрече мэра белорусской столицы Андрея Шорца с представителями делегации из района Новый Пудун Шанхая, информирует БЕЛТА.

Прагматизм в постановке данного вопроса в минской ратуше для обеих сторон очевиден. Заместитель председателя народного правительства района Новый Пудун, заместитель начальника администрации Шанхайской зоны свободной торговли Шанхая Чэнь Си подтвердил заинтересованность "в развитии экономического сотрудничества, туризма, образования, культуры". Тем более, что уже несколько шанхайских компаний вошли в парк "Великий камень".

Кроме того, и растущий авиационный парк КНР заинтересован в прокладке очередного штурманского маршрута. "Тогда наша связь станет еще сильнее, — подчеркнул Чэнь Си. — Больше китайских туристов смогут посетить Беларусь и больше белорусов побывают в Шанхае". Китайский гость оценивает перспективы открытия новой воздушной магистрали как очередной "прорыв в двусторонних отношениях". И, прежде всего, в сфере туризма. Все условия есть: туристические маршруты, инфраструктура, добавил он.

"Осталось дело за малым — включить деловую инициативу в график регулярных рейсов. И тогда китайских туристов у нас будет значительно больше", — заключил после встречи и Андрей Шорец.

По мнению белорусского градоначальника, подобные авиарейсы расширят возможности путешествий для граждан Поднебесной и в соседние с Беларусью страны. Кроме того, не за горами и очередные крупные спортивные события. Гораздо больше гостей смогут, в частности, посетить мероприятия II Европейских игр летом будущего года в Минске и другие важные события, которые пройдут в ближайшие годы в республике.