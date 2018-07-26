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Россиян могут оставить без визовых центров
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Россиян могут оставить без визовых центров 

Рамблер 29 минут назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила о возможном закрытии всех визовых центров в стране из-за новой инициативы депутатов. Об этом сообщает «Интерфакс».
По мнению Тюриной, из-за введения обязательной аккредитации компаний, которые управляют визовыми центрами в России, сами центры могут закрыться, а в консульствах будут собираться огромные очереди.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательной аккредитации визовых центров в России в МИД. Депутаты предложили внести поправки в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Поправки закрепят понятие «визовый сервисный центр». В документе предлагается наказывать визовые центры за отсутствие аккредитации штрафами от десяти до 250 тысяч рублей.
По данным «Интерфакса», для получения аккредитации у компании-оператора должны быть филиалы как минимум в 20 субъектах РФ и три года опыты работа от имени дипломатов. Доля иностранного участия в ее уставном капитале не должна превышать 20 процентов.
По словам Тюриной, ни один из операторов визовых центров этим критериями не соответствует. Она отметила, что иностранным посольствам будет легче отказаться от центров, чем искать подрядчиков, которые смогут отвечать новым требованиям.
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