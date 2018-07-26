Россия жиреет в неожиданных местах

Минздрав зафиксировал рост числа больных ожирением россиян: в 2017 году диагноз поставлен 1,9 млн человек, это на 6% больше, чем в 2016 году. Кто в зоне риска и почему избыточный вес больше не «привилегия» бедных?

России растет число граждан, имеющих избыточный вес. А наибольшее количество россиян, страдающих ожирением, зафиксировано в Алтайском крае , там каждый 20-й житель имеет проблемы с весом, сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего россиян с диагнозом «ожирение» живут в Магаданской, Курганской, Тюменской и Оренбургской областях. По данным ведомства, результаты могут быть гораздо плачевнее, поскольку далеко не все регулярно следят за своим здоровьем. За пять лет число людей с избыточным весом выросло на треть, в 2017 году зафиксировано 1,9 млн россиян, больных ожирением, отмечает Минздрав.

Доктор медицинских наук, профессор, заместитель главного внештатного диетолога Минздрава Алла Погожева заявила, что россияне набирают вес:

«В настоящее время 55% мужчин и 60% женщин имеют избыточную массу тела и ожирение. Также 25% детей имеют избыточную массу тела и ожирение», — цитирует эксперта РИА «Новости».

«Народ переедает, ест больше, мало двигается. Качество еды тоже важно, поскольку факт переедания может случиться быстрее, если пища вредная: в ней, например, много жира и сахара», — сообщил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН профессор Арсений Мартинчик.

По его словам, ожирение фиксируется в том случае, если индекс массы тела (ИМТ) человека выше 30 единиц. Он высчитывается по следующей формуле: вес человека делится на квадрат роста в метрах. Если индекс не более 25 единиц, то у него диагностируется нормальная масса тела.

Профессор уточнил, что число людей, страдающих избыточным весом, растет еще и потому, что набирает популярность диспансеризация:

«Начали в этой области больше выявлять больных, потому что люди стали чаще обращаться к врачам. Там, где будут тщательнее выявлять ожирение, в тех регионах болезнь будут чаще фиксировать, это еще особенности статистики», — отметил Мартинчик.

Ожирение зависит от материального статуса, образования человека и региона, отмечает в беседе с корреспондентом ВЗГЛЯД врач-диетолог Елена Соломатина

«Те районы, которые считаются депрессивными, тот же Магадан, Алтай — очень показательны. Там достаточно холодно, поэтому хочется есть более жирную и сладкую еду, а покупка фруктов и овощей — дело затратное. Немаловажным является и социально-экономический фактор: часто там нет работы, разнообразного досуга, культурных центров: уезжают оттуда, как правило, самые социально активные люди. Дальше они оседают в мегаполисах и крутятся: работают, получают образование, берут ипотеку — они постоянно в движении. Эти люди могут понять причинно-следственные связи в том смысле, что от качества питания зависит их здоровье и жизнь», — отмечает диетолог.

Соломатина подчеркивает, что многие россияне, живущие в провинции, практически не уделяют внимания своему здоровью:

«Также они редко осмысливают, что покупают дешевую и вкусную еду. Это те продукты, которые вызывают определенного рода зависимость: они изобилуют сахаром, неполезными жирами, тем же пальмовым маслом. Получается, что еда начинает играть роль наркотика, поскольку при употреблении жирного, сладкого, полуфабрикатов начинает активно вырабатываться гормон удовольствия. Чем больше человек ест такого рода пищу, тем больше эти рецепторы притупляются и требуют все большего количества», — подчеркивает эксперт по питанию.

В отличие от алкоголя, еда выступает в роли «легального наркотика», снимающего напряжение. Кто-то снимает алкоголем, кто-то — ест, и это не считается зазорным.

Соломатина привела пример исследования, согласно которому уровень образования человека прямо пропорционально зависит от его долголетия.

США, Сирии, Отметим, что проблемы населения с избыточным весом беспокоят врачей по всему миру. Наибольшее число больных ожирением зафиксировано в Мексике Венесуэле (более 30% населения), Ираке Чехии и других странах. Проблема касается не только бедных стран с холодным климатом, но и вполне благополучных ( Саудовская Аравия ), только на первый план встает не качество еды, а ее количество и калорийность.

Диетолог отметила еще одну важную закономерность, объяснив избыточное употребление пищи в жарких странах. Большое количество фруктов, овощей, солнца должны ускорять обмен веществ, но, скорее всего, на людей влияют традиции: большинство их предков занимались сельскими работами. Испокон веков считалось, что хороший работник должен много есть, быть сильным и крепким, а худоба была признаком аристократии. Но сегодня сельское хозяйство технически более совершенно, чем раньше, а традиции, менталитет и культура еды остались прежними.

«Большое количество калорий тратить больше не нужно, но без первого, второго и булочки с компотом полноценным прием пищи во многих семьях не считается», — говорит Соломатина.

По словам профессора Арсения Мартинчика, волшебной пилюли, спасающей от ожирения, нет. Секрет похудения прост: важно есть здоровую пищу (меньше жира и сахара, больше пищевых волокон), урезать калораж продуктов и тратить энергию в соответствии с рекомендациями врача.