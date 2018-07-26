С Крымским мостом может произойти страшное

Крымский мост «буквально трещит по швам», он «трясется и колышется». Местные жители боятся, что сооружение не выдержит шторма и просто рухнет.

Как дела у «моста имени Путина» спустя два месяца после запуска по нему автомобильного движения? Что представляет наибольшую опасность для этой конструкции? Какой сезон станет самым опасным для него? Какие факторы, кроме погоды и сейсмологии, могут стать причиной его разрушения? И, наконец, какой совет можно дать тем, кто предпочитает пользоваться этим мостом?

На эти вопросы ответил старший научный сотрудник Института водных проблем РАН , кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог, член партии РОДП «Яблоко» Юрий Медовар.

«Обозреватель»: Есть информация от людей, которые пользуются Крымским мостом…

Юрий Медовар: Я бы просил не называть его Крымским мостом. Крымский мост находится у нас, в Я бы просил не называть его Крымским мостом. Крымский мост находится у нас, в Москве . Великолепный, красивый супер-мост. Он соединяет два берега Москва-реки. А это Керченский мост. Давайте называть его так.

— Ок, давайте. Так вот, люди говорят, что мост не выдерживает нагрузок, они не верят в безопасность этого сооружения. Они боятся, что мост может не выдержать непогоду, сильный ветер и шторм.

— Я говорил об этом не раз. Мне написала одна из подписчиц в фейсбуке из Краснодара : «В Волгограде смыло стадион, а следующий смоет Крымский мост». К этому все идет. Этот мост никто не принимал. Его никто не нагружал так, как положено нагружать мост, чтобы посмотреть, какой будет осадка. Якобы Путин проехал на 8 КамАЗах. Это 150 тонн рассредоточенной нагрузки. Но нужны были не 8 КамАЗов, а 1008 полностью загруженных КамАЗов.

Учтите, что это арочный мост. Нагрузка железнодорожного моста, который еще не построен, будет 10 тысяч тонн на 2 опоры. А если по нему пойдет состав еще в 6 тысяч тонн, с вибрацией? Да вы что! Это же полутвердые глины, а не граниты. По всем законам природы, геологии и СНиПов там нельзя было строить мост. Но это политическое решение. Мост там никому не нужен.

В его строительство вложено столько средств, что их хватило бы на бесплатную переправу пассажиров и грузов из России в Крым на протяжении 50 лет.

— Есть ли какие-то способы укрепить мост? Возможно, какие-то меры уже предпринимаются? Вам что-то известно об этом?

— Самый лучший способ — его разобрать и про него забыть. Как можно закрепить что-нибудь на полутвердом, извините за выражение, дер*ме? Наверное, можно заморозить, чтобы оно не расплывалось. В России используется подобная система заморозки под сооружениями, которые стоят на плывунах. Но если отключить систему заморозки, такой грунт оттает, он, естественно, поплывет. Были предложения отапливать опоры, чтобы уравнять температуры подводной и надводной частей. Так можно предотвратить внутреннюю деформацию.

— Какой сезон с точки зрения климатических условий можно назвать опасным для Керченского моста?

— Прежде всего, это осень-зима. В это время там колоссальные ветры.

— Что еще, кроме погодных и сейсмологических факторов, может привести к разрушению моста?

— Я вам расскажу, как рухнул маленький мост в Казахстане во времена Советского Союза. Под мостом проходила снегоуборочная машина, а в тот же момент по мосту ехал ГАЗ-69. Они вошли в резонанс, мост рухнул, погибло 4 человека. Самое опасное, что колебания могут войти в резонанс. Например, по морю пошел ледостав, который может наворачивать наледи, или крупнотоннажные судна, а сверху поехали машины.

— Что будет происходить, если Крымский мост начнет рушиться?

— Не дай Бог, даже не хочу об этом говорить. Если будет перенапряжение, может пойти перекос, и в этом месте может быть провал.

— Какой совет вы можете дать тем, кто пользуется этим мостом?

— Я бы на месте людей пользовался паромной переправой. Я просто хочу, чтобы все были живы.

— Есть ли какие-то признаки, что мост вот-вот рухнет? Представьте: едет человек на своем авто…

— Нет, это очень сложно определить. Колебания моста человек может сразу не заметить, если он катит на машине со скоростью 60 километров в час. Мост ведь не ходит ходуном. Колебания могут быть внутренними. Но в любой момент может произойти самое страшное.