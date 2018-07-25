В Подмосковье разрешили купаться в 26 зонах отдыха

Вести Подмосковья: последние новости

Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, искрометно сдал допэкзамен в МГУ

Парк «Пехорка» в Балашихе признан лучшим в Подмосковье

Главный полицейский Серпухова будет уволен из органов по выходу из отпуска