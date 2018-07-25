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В Подмосковье разрешили купаться в 26 зонах отдыха
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Жителям Подмосковья разрешили купаться в 26 зонах отдыха 

Вести Подмосковья 25 июля 2018
Фото: пресс-служба правительства Московской области
Двадцать шесть зон отдыха Подмосковья признаны разрешенными для купания, пять зон отдыха не соответствуют санитарным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Московской области.
Безопасными для купания признаны зоны отдыха на реке Баньке в Красногорске, белом Озере в Шатуре, Иваньковском водохранилище в Дубне, реке Волге в Дубне, Истринском водохранилище (две зоны), озере Сенеже в Солнечногорске, реке Сестре в Клину, реке Каменке в Клину, озере Голубом, карьер № 1, в Луховицах, реке Оке в Луховицах и Коломенском округе (четыре зоны), реке Коломенке в Коломенском округе, водоеме «Западный» в Электростали; озере Большом в Фрязине, реке Москве, пляж «Рублево», в Одинцовском районе; реке Яузе (центр восстановительной терапии для воинов интернационалистов имени М. А. Лиходея) в Одинцовском районе; карьере ЛГОК в Раменском районе и в Клязьминском водохранилище (четыре зоны).
Пять подмосковных зон отдыха не получили заключение о соответствии санитарным требованиям. Небезопасной из-за качества воды в водоемах признана зона отдыха на реке Осетр в Зарайске, «Южный» водоем в Богородском округе, озеро Островное и озеро Белое.
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