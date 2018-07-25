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В России стало больше волонтеров
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Россиян спасут от увольнений
Россиян спасут от увольнений

В России выросло число граждан, занимающихся волонтёрством 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Агенство городских новостей "Москва"
Об этом свидетельствует исследование «Добровольчество и социальный капитал», проведённое Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.
По сравнению с 2017 годом с 58 до 27% снизилась доля респондентов, которые никогда не занимались волонтёрской работой. С 42 до 72% выросло количество тех, кто бесплатно помогал другим.
К тем, кто принимает активное участие в решении общественных проблем, возникающих на уровне микрорайона, улицы, дома или подъезда, относятся с одобрением 72%.
Ранее волонтёр из Оренбурга рассказала RIA56 о своей работе на ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
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