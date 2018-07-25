В России стало больше волонтеров

В России выросло число граждан, занимающихся волонтёрством

Об этом свидетельствует исследование «Добровольчество и социальный капитал», проведённое Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ

По сравнению с 2017 годом с 58 до 27% снизилась доля респондентов, которые никогда не занимались волонтёрской работой. С 42 до 72% выросло количество тех, кто бесплатно помогал другим.

К тем, кто принимает активное участие в решении общественных проблем, возникающих на уровне микрорайона, улицы, дома или подъезда, относятся с одобрением 72%.