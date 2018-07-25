Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ

Россияне отказываются от наличных

За последние пять лет россияне в восемь раз чаще стали оплачивать покупки безналично. Об этом, как сообщают «Известия», свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ. Если в 2013 году граждан, предпочитающих безнал, было лишь 5%, то в 2018-м — уже 40%. Кроме того, сразу на 38% уменьшилось число граждан, которые предпочитают платить наличными (56%).

Авиабилеты начали дорожать

Российские и зарубежные авиакомпании начали повышать стоимость билетов из-за весеннего роста цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин. По информации «Коммерсанта», уже завтра топливный сбор на 200-400 рублей увеличит «Аэрофлот» , а Qatar Airways сообщила посредникам о его поэтапном увеличении. По словам собеседников газеты на российском рынке туризма, в случае продолжения «тенденции», к зиме авиабилеты в пакетных турах могут вырасти в цене на 10%.

Россияне обогнали инфляцию

В первой половине 2018 года россияне стали больше платить за связь, сообщают «Известия» . По сравнению с январем-июнем 2017-го средний платеж граждан за за интернет вырос на 11,9% (до 615,2 рубля), а за мобильную связь — на 6,2% (426,8 рубля). При этом, как отмечает издание, рост платежа превысил инфляцию за тот же период в 5,6 и 2,9 раза соответственно, что свидетельствует, что обусловлен он не подорожавшими тарифами, а, скорее, ростом объемов потребляемых услуг.

В Сызрани объявились «вестники смерти»

Жителей Сызрани обманывают мнимые «вестники смерти». По информации местного канала «КТВ-ЛУЧ», некие люди стучатся в двери сызранцев и, сообщая им о смерти соседей, предлагают сдать деньги на их похороны. По словам одного из местных жителей, едва не ставшего жертвой мошенника, на вид «вестнику смерти» было около 40-45 лет, а чтобы убедить потенциальных благотворителей, он демонстрировал им множество купюр в 100 рублей, которые якобы уже сдали их соседи.

Россияне оплачивают ипотеку кредитами