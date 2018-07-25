Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ 

Россияне отказываются от наличных
За последние пять лет россияне в восемь раз чаще стали оплачивать покупки безналично. Об этом, как сообщают «Известия», свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ. Если в 2013 году граждан, предпочитающих безнал, было лишь 5%, то в 2018-м — уже 40%. Кроме того, сразу на 38% уменьшилось число граждан, которые предпочитают платить наличными (56%).
Авиабилеты начали дорожать
Российские и зарубежные авиакомпании начали повышать стоимость билетов из-за весеннего роста цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин. По информации «Коммерсанта», уже завтра топливный сбор на 200-400 рублей увеличит «Аэрофлот», а Qatar Airways сообщила посредникам о его поэтапном увеличении. По словам собеседников газеты на российском рынке туризма, в случае продолжения «тенденции», к зиме авиабилеты в пакетных турах могут вырасти в цене на 10%.
Россияне обогнали инфляцию
В первой половине 2018 года россияне стали больше платить за связь, сообщают «Известия». По сравнению с январем-июнем 2017-го средний платеж граждан за за интернет вырос на 11,9% (до 615,2 рубля), а за мобильную связь — на 6,2% (426,8 рубля). При этом, как отмечает издание, рост платежа превысил инфляцию за тот же период в 5,6 и 2,9 раза соответственно, что свидетельствует, что обусловлен он не подорожавшими тарифами, а, скорее, ростом объемов потребляемых услуг.
В Сызрани объявились «вестники смерти»
Жителей Сызрани обманывают мнимые «вестники смерти». По информации местного канала «КТВ-ЛУЧ», некие люди стучатся в двери сызранцев и, сообщая им о смерти соседей, предлагают сдать деньги на их похороны. По словам одного из местных жителей, едва не ставшего жертвой мошенника, на вид «вестнику смерти» было около 40-45 лет, а чтобы убедить потенциальных благотворителей, он демонстрировал им множество купюр в 100 рублей, которые якобы уже сдали их соседи.
Россияне оплачивают ипотеку кредитами
За полтора года более чем вдвое выросло число кредитов, которые россияне берут ради внесения первого взноса за ипотеку. Об этом со ссылкой на исследование бюро кредитной истории «Эквифакс» сообщает ТАСС. Если в первом полугодии 2017-го таких займов было 1,8 тысячи, то ко второму 2018-го их стало уже 4,4 тысячи. Между тем ранее замглавы Центробанка России Василий Поздышев называл ипотеку, первый взнос за которую был одолжен у банка, «высокорискованной», а в «Эквифаксе» и вовсе отметили способность такой ипотеки отрицательно влиять на всю банковскую систему страны.