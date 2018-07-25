Ещё
Россиянам вернут отобранные паспорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам вернут отобранные паспорта 

Говорит Москва 45 минут назад
Фото: ТАСС
Татьяна Москалькова анонсировала «паспортную амнистию» в России.
Уполномоченный по правам человека уточнила, что эта мера коснётся «добропорядочных граждан».
«Речь идёт о тех, у кого были аннулированы паспорта, полученные в нарушение установленного законом порядка, как правило, в 90-е годы. Ко мне по этому поводу приходили и сами люди, попавшие в эту ситуацию, и правозащитники», — сказала Москалькова в интервью РБК. Она отметила, что работа над реестром таких лиц ещё не завершена, поэтому их точное число пока не известно.
Омбудсмен подчеркнула, что при последней переписи населения около миллиона граждан заявили, что у них нет документов, удостоверяющих личность.
Говорит Москва: последние новости
Кремль обяжет регионы реагировать на недовольство жителей в соцсетях Бастрыкин исключил версию отравления Александра III Скончался бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Россия нашла «ахиллесову пяту» США188
Музыкант плюнул в фанатку пивом и спас ей жизнь9
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас16
Друг Исакова рассказал о врачебной ошибке24
Видео
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия нашла «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение