Россиянам вернут отобранные паспорта

Уполномоченный по правам человека уточнила, что эта мера коснётся «добропорядочных граждан».

«Речь идёт о тех, у кого были аннулированы паспорта, полученные в нарушение установленного законом порядка, как правило, в 90-е годы. Ко мне по этому поводу приходили и сами люди, попавшие в эту ситуацию, и правозащитники», — сказала Москалькова в интервью РБК. Она отметила, что работа над реестром таких лиц ещё не завершена, поэтому их точное число пока не известно.

Омбудсмен подчеркнула, что при последней переписи населения около миллиона граждан заявили, что у них нет документов, удостоверяющих личность.