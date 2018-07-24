СК создал «летучие отряды» элитных криминалистов

Начальник Главного управления криминалистики СК генерал-майор юстиции Зигмунд Ложис рассказал о создании «летучих групп» из элитных криминалистов, готовых приезжать в регионы для раскрытия особо тяжких преступлений.

«В настоящее время Главное управление криминалистики — только одно из подразделений Криминалистического центра СК, который создан буквально месяц назад. Одна из задач — улучшение качества работы и оперативности путем создания так называемых боевых подразделений — «летучих групп» которые работают 24 часа в сутки посменно», — сказал Ложис, передает ТАСС.

По его словам, получив оперативную информацию о преступлениях, расследование которых требует участия главка, «они немедленно вылетают в любую точку России ».

Глава управления криминалистики отметил, что его подчиненные осуществляет до 700 командировок по России в год. Чаще всего криминалисты участвуют в расследовании серийных преступлений, или преступлений, совершенных в отношении малолетних и несовершеннолетних детей.

«У нас действует аналитическая группа по выявлению и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет, они скрупулезно изучают материалы уголовного дела от первого до последнего тома, наличие сохранности доказательств о преступлениях прошлых лет, проведенных экспертиз», — рассказал Ложис.

Он также добавил, что после назначения на должность главы управления криминалистики ему досталось около 60 тысяч нераскрытых преступлений прошлых лет.

«Раскрыли почти половину», — отметил Ложис.

По его словам, криминалисты центрального аппарата СК анализируют потребности региональных подразделений в специальной технике.