В Москве простились с Вениамином Яковлевым

Первый председатель высшего арбитражного суда РФ, доктор юридических наук, профессор, советник президента РФ Вениамин Яковлев скончался во вторник в возрасте 86 лет. Его похороны пройдут 27 июля в Екатеринбурге — городе, где Яковлев получил образование юриста и работал на протяжении многих лет.

Островенко зачитал телеграмму от имени президента РФ Владимира Путина , который назвал уход из жизни Вениамина Яковлева "большой, невосполнимой утратой", которую разделяют тысячи его учеников, коллег, друзей. В своем послании российский лидер также отметил, что Яковлев был "крупным ученым, видным государственным деятелем, широко образованным человеком, проявившим свой талант, ответственность и преданность делу практически во всех областях юриспруденции".

"Трудно переоценить вклад Вениамина Федоровича в совершенствование отечественной судебной системы, в развитие юридической науки и образования. Он был правозащитником в самом высоком значении этого слова", — процитировал Островенко.

От себя лично чиновник добавил, что "труд, талант Вениамина Яковлева, смелость идей и новаторский подход, предельная ответственность во всех делах будут всегда служить примером служения Отечеству".

Вениамин Яковлев родился 12 февраля 1932 года в городе Петухово Уральской области РСФСР (ныне — Курганская область ) в семье рабочих. После окончания в 1953 году Свердловского юридического института (ныне — Уральский государственный юридический университет) сделал блестящую юридическую карьеру. С июля 1989 года по декабрь 1990 года был одним из последних министров юстиции СССР, в правительстве Николая Рыжкова

С декабря 1990 года по ноябрь 1991 был председателем Высшего Арбитражного суда СССР. Он создал систему арбитражных судов России — в 1992 году стал председателем Высшего Арбитражного суда РФ, который возглавлял 13 лет. Покинув пост председателя ВАС, был назначен на должность советника президента РФ.