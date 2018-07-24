К россиянам обратились с призывом по Греции

Ростуризм призвал россиян в Греции избегать посещения зоны лесных пожаров

Ростуризм рекомендует российским туристам в Греции сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров, сообщается на сайте ведомства.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. Погибли более 50 человек. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром, из-за чего пожарные не могли справиться с огнем.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Греции, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров", — говорится в сообщении ведомства.