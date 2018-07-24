К россиянам обратились с призывом по Греции

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Ростуризм призвал россиян в Греции избегать посещения зоны лесных пожаров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Valerie Gache
Ростуризм рекомендует российским туристам в Греции сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров, сообщается на сайте ведомства.
В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. Погибли более 50 человек. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром, из-за чего пожарные не могли справиться с огнем.
"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Греции, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров", — говорится в сообщении ведомства.
По сообщениям туроператоров, в Аттике находится порядка 2 тысяч организованных туристов из России, каких-то сообщений от них на горячую линию Ростуризма пока не поступало.
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