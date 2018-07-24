Ещё
Ад кромешный
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ад кромешный 

Lenta.ru 2 часа назад
«Лента.ру» публикует самые яркие работы номинантов фестиваля «Фотопарад в Угличе» и объясняет, как они пробиваются через беспросветную тьму российской глубинки, чтобы принести свет и надежду на лучшее.
1/23  Однажды уральский фотограф Федор Телков отправился в марийскую деревню. Несмотря на то что марийцы были завоеваны и подвергнуты насильственной христианизации четыре века назад, они до сих пор хранят традиции, корнями уходящие в язычество. Телков решил раскрыть эту взаимосвязь через традиционный марийский костюм
Фото:
2/23  Сегодня язык, традиции, верования, образ жизни марийцев претерпевают изменения. Молодежь покидает сельскую местность и перебирается в большие города. Одежда стала более современной, однако практически каждая семья хранит и передает из поколения в поколение костюмы, изготовленные почти сто лет назад
Фото:
3/23  Работа фотокорреспондента международного информационного агентства «Россия сегодня» Алексей Мальгавко, живущего в небольшом городке Тара на севере Омской области. Мальгавко — пристальный исследователь глубинки и автор известных работ «Свадьба без гламура» и «Деревня Бобровка» (населена обрусевшими латышами). Теперь на конкурс представлена его работа «Рыбаки»
Фото:
4/23  «Тихоокеанское побережье, Камчатка». Номинация «Культура и традиции». Куратор конкурса этого года Валерий Мельников сетовал, что фотографы уделяют много внимания редактированию серий, но часто забывают об их описании. О работах фотографа Алексея Матвеева найти информацию не удалось, но, возможно, ему это и не нужно
Фото:
5/23  Фотограф Валентин Сидоренко посвятил фотосерию своей семье, которая всегда была одним целым, но с середины 1990-х связь начала обрываться. Как напоминание о прежней жизни остался лишь пухлый фотоальбом с потускневшими снимками, на обороте которых неразборчивым почерком написаны имена и фамилии некогда важных для семьи людей, которых теперь никто не вспомнит
Фото:
6/23  Семья образуется не только из людей, рядом с которыми проходит детство, но и благодаря памяти, связывающей родных во времени. Дань памяти своей семье Сидоренко отдал, объединив несколько фотографий в одно целое, чтобы хотя бы визуально восстановить связь поколений
Фото:
7/23  Ирина выросла в детском доме. 11 лет назад ее сына Сашу сбила машина. После сильной травмы он год лежал без движения, но матери удалось научить его говорить и держать предметы. Вспоминая аварию, она повторяет, что с капота той машины Саша упал прямо перед храмом, перед иконой Божьей Матери. Женщина видит в произошедшем символизм, ведь в христианстве мученичество — это прямой путь к Богу
Фото:
8/23  Большую часть времени Саша проводит у окна, но Ирина старается демонстрировать ему разнообразие окружающего мира. В преддверии Нового года она привозила его на сельскую площадь, чтобы показать наряженную елку, потому что сын очень любит зажженные гирлянды. Это одно из немногих развлечений, которые доступны для него и дома
Фото:
9/23  Поселок городского типа Железнодорожный в Калининградской области. Раньше он принадлежал Польше, затем Германии. В 1945 году отошел СССР. Во время войны городок почти не пострадал и продолжал процветать, однако последовавшие за развалом Советского Союза закрытия предприятий, торговых путей и железной дороги, безработица привели это красивейшее место в запустение
Фото:
10/23  Проект Boys посвящен жизни заключенных Колпинской воспитательной колонии для несовершеннолетних. В ней отбывают наказание молодые люди от 14 до 18 лет, совершившие преступления различной степени тяжести, в том числе изнасилования и убийства. Здесь есть свои авторитеты, которые, как правило, живут в отдельной от остальных заключенных комнате. На фото — один из таких лидеров
Фото:
11/23  Это Вера Зенько из белорусского города Воложина. Ей 91 год. Она раскрыла шкаф и рассказала фотографу Татьяне Ткачевой о своей жизни через содержимое гардероба. Последний наряд из тех, что Вера представила Татьяне, — похоронное платье, платок и туфли, которые она подобрала для своей будущей траурной церемонии
Фото:
12/23  Белорус Алексей Талай был в гостях у дедушки и вышел на улицу погасить костер, который разожгла местная детвора. Внутри костра оказался боеприпас. В результате несчастного случая Алексей потерял две ноги и руки — одну полностью и одну ниже локтя. Талай пережил несколько операций и сложную реабилитацию, а спустя годы стал мастером спорта по плаванию
Фото:
13/23  Село Сенгилеевское, Ставропольский край. Здесь учеников кадетской школы имени генерала Ермолова на базе военно-патриотического клуба «Русские витязи» обучают быть маленькими воинами
Фото:
14/23  Их учат стрелять, отправляют на тактические учения в лес. В свободное время они резвятся и купаются в озере
Фото:
15/23  Ольге 33 года. Она родилась и живет в Тольятти. Когда она была подростком, как все девочки, ждала месячных, но они все не приходили. Оказалось, что у нее синдром Свайера, связанный с аномалией числа и формы хромосом. Говоря иными словами, Ольга — человек интерсекс, рожденный с нарушениями формирования пола
Фото:
16/23  Только в 22 годам Ольга узнала, что с ней. Попала в районную больницу, ее направили сдавать анализ на кариотип. При женском фенотипе у нее обнаружился мужской кариотип 46XY. Это произошло из-за нарушения развития эмбриона. Изначально он закладывался как мужской, но развитие пошло по женскому типу. У нее есть муж Виктор и усыновленный ребенок Никита
Фото:
17/23  В 150 километрах от Санкт-Петербурга есть деревня Светлана — всего четыре дома. У большинства ее жителей ментальные особенности развития: аутизм или синдром Дауна. Они живут без заборов и запоров на дверях, санитаров в белых халатах там тоже нет. Жители не делят людей на «больных» и «здоровых», «нормальных» и «ненормальных». Каждый ценится как личность
Фото:
18/23  Деревня Светлана появилась в 1994 году и названа по имени основательницы — петербурженки, матери ребенка с ментальными особенностями. Светлана не дожила до открытия деревни, но в память о ней назвали общину. Сейчас в ней около 40 жителей. Они живут в четырех больших домах, содержат огород, ферму, пекарню, столярную мастерскую
Фото:
19/23  Архангельская область. Измайловская (Кенорецкая) церковь Параскевы Пятницы, возведенная в 1805 году. К ней ведет старый «ряжевый» мост XVIII века. Снимок сделан в одну из белых ночей
Фото:
20/23  Фотограф Даниил Иванов пытается запечатлеть на пленку уходящую роскошь Торжка — древнего города с уникальной архитектурой на пути из Москвы в Петербург. Город рушится катастрофическими темпами, и буквально через несколько лет от прежней старины мало что останется, сетует фотограф
Фото:
21/23  Село Веселоярск в Алтайском крае иногда называют воротами в Казахстан. Поселение расположено прямо на границе. В нем не больше пяти тысяч жителей. Им и посвятила свой проект фотограф Юлия Кононенко
Фото:
22/23  «Золото купит четыре жены, конь же лихой не имеет цены: он и от вихря в степи не отстанет, он не изменит, он не обманет», — говорил Казбич словами Михаила Лермонтова в «Герое нашего времени»
Фото:
23/23  В черкесском языке «брат» и «конь» обозначаются одним словом —«шы». Для черкесов конь до сих пор не только друг и помощник, но и второе «я»
Фото:
Жюри крупнейшего в России фестиваля «Фотопарад в Угличе» представили шорт-лист номинантов на премию «Точка на карте». В этом году темой конкурса была «Возможность будущего». Фотографы должны не просто заострить внимание на определенной проблеме, но и показать путь к свету. Участники прислали на конкурс больше двух тысяч заявок и свыше 4,5 тысячи кадров. Среди них множество сильных работ, отмечает куратор Валерий Мельников, однако не все авторы заботятся об интересном названии и подробном описании собственных серий. «Лента.ру» публикует самые яркие работы номинантов и объясняет, как они пробиваются через беспросветную тьму российской глубинки, чтобы принести свет и надежду на лучшее.
Последние новости
В ДНР вынесли смертный приговор Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина Придумана новая причина для увольнения россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту139
Израиль сбил самолет224
Путин дал добро на новый мегамост81
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками116
Тяжелобольная Терехова не может говорить15
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение