Ад кромешный 

1/23 Однажды уральский фотограф Федор Телков отправился в марийскую деревню. Несмотря на то что марийцы были завоеваны и подвергнуты насильственной христианизации четыре века назад, они до сих пор хранят традиции, корнями уходящие в язычество. Телков решил раскрыть эту взаимосвязь через традиционный марийский костюм Фото: Федор Телков

2/23 Сегодня язык, традиции, верования, образ жизни марийцев претерпевают изменения. Молодежь покидает сельскую местность и перебирается в большие города. Одежда стала более современной, однако практически каждая семья хранит и передает из поколения в поколение костюмы, изготовленные почти сто лет назад Фото: Федор Телков

3/23 Работа фотокорреспондента международного информационного агентства «Россия сегодня» Алексей Мальгавко, живущего в небольшом городке Тара на севере Омской области. Мальгавко — пристальный исследователь глубинки и автор известных работ «Свадьба без гламура» и «Деревня Бобровка» (населена обрусевшими латышами). Теперь на конкурс представлена его работа «Рыбаки» Фото: Мальгавко Алексей

4/23 «Тихоокеанское побережье, Камчатка». Номинация «Культура и традиции». Куратор конкурса этого года Валерий Мельников сетовал, что фотографы уделяют много внимания редактированию серий, но часто забывают об их описании. О работах фотографа Алексея Матвеева найти информацию не удалось, но, возможно, ему это и не нужно Фото: Матвеев Алексей

5/23 Фотограф Валентин Сидоренко посвятил фотосерию своей семье, которая всегда была одним целым, но с середины 1990-х связь начала обрываться. Как напоминание о прежней жизни остался лишь пухлый фотоальбом с потускневшими снимками, на обороте которых неразборчивым почерком написаны имена и фамилии некогда важных для семьи людей, которых теперь никто не вспомнит Фото: Валентин Сидоренко

6/23 Семья образуется не только из людей, рядом с которыми проходит детство, но и благодаря памяти, связывающей родных во времени. Дань памяти своей семье Сидоренко отдал, объединив несколько фотографий в одно целое, чтобы хотя бы визуально восстановить связь поколений Фото: Валентин Сидоренко

7/23 Ирина выросла в детском доме. 11 лет назад ее сына Сашу сбила машина. После сильной травмы он год лежал без движения, но матери удалось научить его говорить и держать предметы. Вспоминая аварию, она повторяет, что с капота той машины Саша упал прямо перед храмом, перед иконой Божьей Матери. Женщина видит в произошедшем символизм, ведь в христианстве мученичество — это прямой путь к Богу Фото: Дарья Асланян

8/23 Большую часть времени Саша проводит у окна, но Ирина старается демонстрировать ему разнообразие окружающего мира. В преддверии Нового года она привозила его на сельскую площадь, чтобы показать наряженную елку, потому что сын очень любит зажженные гирлянды. Это одно из немногих развлечений, которые доступны для него и дома Фото: Дарья Асланян

9/23 Поселок городского типа Железнодорожный в Калининградской области. Раньше он принадлежал Польше, затем Германии. В 1945 году отошел СССР. Во время войны городок почти не пострадал и продолжал процветать, однако последовавшие за развалом Советского Союза закрытия предприятий, торговых путей и железной дороги, безработица привели это красивейшее место в запустение Фото: Сергей Строителев

10/23 Проект Boys посвящен жизни заключенных Колпинской воспитательной колонии для несовершеннолетних. В ней отбывают наказание молодые люди от 14 до 18 лет, совершившие преступления различной степени тяжести, в том числе изнасилования и убийства. Здесь есть свои авторитеты, которые, как правило, живут в отдельной от остальных заключенных комнате. На фото — один из таких лидеров Фото: Татьяна Бондарева

11/23 Это Вера Зенько из белорусского города Воложина. Ей 91 год. Она раскрыла шкаф и рассказала фотографу Татьяне Ткачевой о своей жизни через содержимое гардероба. Последний наряд из тех, что Вера представила Татьяне, — похоронное платье, платок и туфли, которые она подобрала для своей будущей траурной церемонии Фото: Ткачева Татьяна

12/23 Белорус Алексей Талай был в гостях у дедушки и вышел на улицу погасить костер, который разожгла местная детвора. Внутри костра оказался боеприпас. В результате несчастного случая Алексей потерял две ноги и руки — одну полностью и одну ниже локтя. Талай пережил несколько операций и сложную реабилитацию, а спустя годы стал мастером спорта по плаванию Фото: Павел Волков

13/23 Село Сенгилеевское, Ставропольский край. Здесь учеников кадетской школы имени генерала Ермолова на базе военно-патриотического клуба «Русские витязи» обучают быть маленькими воинами Фото: Эдуард Корниенко

14/23 Их учат стрелять, отправляют на тактические учения в лес. В свободное время они резвятся и купаются в озере Фото: Эдуард Корниенко

15/23 Ольге 33 года. Она родилась и живет в Тольятти. Когда она была подростком, как все девочки, ждала месячных, но они все не приходили. Оказалось, что у нее синдром Свайера, связанный с аномалией числа и формы хромосом. Говоря иными словами, Ольга — человек интерсекс, рожденный с нарушениями формирования пола Фото: Ксения Сидорова

16/23 Только в 22 годам Ольга узнала, что с ней. Попала в районную больницу, ее направили сдавать анализ на кариотип. При женском фенотипе у нее обнаружился мужской кариотип 46XY. Это произошло из-за нарушения развития эмбриона. Изначально он закладывался как мужской, но развитие пошло по женскому типу. У нее есть муж Виктор и усыновленный ребенок Никита Фото: Ксения Сидорова

17/23 В 150 километрах от Санкт-Петербурга есть деревня Светлана — всего четыре дома. У большинства ее жителей ментальные особенности развития: аутизм или синдром Дауна. Они живут без заборов и запоров на дверях, санитаров в белых халатах там тоже нет. Жители не делят людей на «больных» и «здоровых», «нормальных» и «ненормальных». Каждый ценится как личность Фото: Мария Трапезникова

18/23 Деревня Светлана появилась в 1994 году и названа по имени основательницы — петербурженки, матери ребенка с ментальными особенностями. Светлана не дожила до открытия деревни, но в память о ней назвали общину. Сейчас в ней около 40 жителей. Они живут в четырех больших домах, содержат огород, ферму, пекарню, столярную мастерскую Фото: Мария Гельман

19/23 Архангельская область. Измайловская (Кенорецкая) церковь Параскевы Пятницы, возведенная в 1805 году. К ней ведет старый «ряжевый» мост XVIII века. Снимок сделан в одну из белых ночей Фото: Михаил Прохоров

20/23 Фотограф Даниил Иванов пытается запечатлеть на пленку уходящую роскошь Торжка — древнего города с уникальной архитектурой на пути из Москвы в Петербург. Город рушится катастрофическими темпами, и буквально через несколько лет от прежней старины мало что останется, сетует фотограф Фото: Даниил Иванов

21/23 Село Веселоярск в Алтайском крае иногда называют воротами в Казахстан. Поселение расположено прямо на границе. В нем не больше пяти тысяч жителей. Им и посвятила свой проект фотограф Юлия Кононенко Фото: Юлия Кононенко

22/23 «Золото купит четыре жены, конь же лихой не имеет цены: он и от вихря в степи не отстанет, он не изменит, он не обманет», — говорил Казбич словами Михаила Лермонтова в «Герое нашего времени» Фото: Надежда Храмова