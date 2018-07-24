В Международном медицинском кластере будет создан филиал Университетского госпиталя Страсбурга совместно с инвестиционным холдингом Александра Мамута

Александром Мамутом, генеральным директором госпиталя Университета Страсбурга Mr. Christophe Gautier, первым советником декана медицинского факультета Университета Страсбурга Mr. Gilbert Vicente и генеральным директором Фонда ММК Михаилом Югаем. В Международном медицинском кластере (ММК) будет создан филиал Университетского госпиталя Страсбурга . Соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере медицины и образования был подписано 19 июля между главой инвестиционного холдинга A&NN Investments, генеральным директором госпиталя Университета Страсбурга, первым советником декана медицинского факультета Университета Страсбургаи генеральным директором Фонда ММК

На территории медкластера в ИЦ «Сколково» предполагается создание мощного лечебного и научно-образовательного комплекса на базе российского филиала Университетского госпиталя Страсбурга. До 2022 года будет построен многопрофильный Центр Французской медицины площадью 15 тыс. квадратных метров под медицинским управлением Университетского госпиталя Страсбурга. Основные направления деятельности центра: онкология, кардиология, травматология и ортопедия, урология, гинекология, офтальмология и др.

Ключевым инвестором проекта выступит инвестиционный холдинг A&NN, который в партнерстве с Правительством Москвы создаст необходимую инфраструктуру, а также обеспечит Центр современным оборудованием и обеспечит операционную деятельность на период запуска проекта.

На церемонии подписания стороны также обсудили дальнейшее развитие Центра и создание первого частного Медицинского университета под брендом Университета Страсбурга. Российским партнером в области образования выступит Сеченовский Университет.

Основными направлениями деятельности Университета станут: программы непрерывного образования врачей, курсы, семинары, программы стажировок для молодых специалистов, программы дистанционного обучения с применением цифровых технологий визуализации. Реализация проекта Университета ожидается второй очередью, но не позднее 2023 — 2024 года.

«Задача нашего кластера — привнести в Россию лучшие международные медицинские практики, дать импульс качественному развитию российской медицины. Партнерство с Университетом Страсбурга, который известен своей мощной научно-образовательной базой, позволит нам повысить качество подготовки российских врачей, даст доступ к передовым французским инновациям, возможность обмениваться профессиональным опытом и осуществлять трансфер технологий. В результате развитие медкластера и привлечение на нашу территорию медицинских организаций такого уровня сможет стать инструментом для повышения эффективности медицины в целом и качества жизни населения страны», — комментирует Михаил Югай, генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера.

«Идея создать в Москве медицинский центр мирового уровня появилась у вас ещё в 2013 году, — комментирует Надежда Ермакова, директор А&NN Investments Limited. — Выбор медицинского партнёра не случаен: согласно ВОЗ Франция занимает первое место в мире по уровню развития медицины. Сотрудничество с Университетским госпиталем Страсбурга позволит создать в Москве место, где жители смогут получить качественную медицинскую помощь по лучшим мировым стандартам».

«Нам очень приятно, что появляется возможность привести французские модели образования, лечения и научных исследований в Россию, — говорит Жильбер Массар, ведущий торакальный хирург Европы, профессор Страсбургского университета, куратор проекта со стороны Страсбургского университета. — Мы сможем использовать наши протоколы лечения, технологии, препараты, оборудование, проводить инновационные клинические исследования, которые уже делаем во Франции, поделиться своим опытом и экспертизой с российскими врачами. Российские пациенты получат возможность воспользоваться услугами госпиталя Страсбурга в Международном медицинском кластере в Москве».

Об Университете Страсбурга

Университет Страсбурга — старейший академический университет Франции. Основан в 1538 году. Занимает 4-е место в рейтинге академических университетов во Франции и 101-е место в мире. К университету имеет отношение 18 Нобелевских лауреатов. В университете проходит обучение более 46 600 студентов (из которых 20% — иностранных студентов). Обучение проводят 2 778 преподавателей. Среди учебных программ университета 17% занимает медицина и 19% наука и техника. Университет Страсбурга имеет в своей структуре Медицинский факультет, в котором проходят обучение 5 130 студентов, и многопрофильный Университетский госпиталь на 2 500 койко-мест в котором работают 12 200 медицинских специалистов.

О Международном медицинском кластере